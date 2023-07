Budăi: Lucrăm la modificarea Legii asistenţei sociale; pentru fiecare centru de îngrijire şi asistenţă va exista un auditor

"Am avut în această perioadă, începând din februarie-martie, consultări cu Organizaţia Naţiunilor Unite, cu tot ceea ce înseamnă Comisia Europeană, dar şi cu Consiliul Asistenţilor Sociali din România, şi lucrăm la modificarea Legii asistenţei sociale, astfel încât pentru fiecare centru de îngrijire şi asistenţă să existe un auditor social. Vom defini prin Codul ocupaţional din România ce înseamnă auditor social şi ce tipuri de verificări independente asupra condiţiilor de cazare, igienă, tratament poate să iniţieze. Proiectul de act normativ este deja aproape finalizat la nivelul Ministerului Muncii", a spus Budăi.

Ministrul a precizat că, printre măsurile prezentate premierului Marcel Ciolacu, în urma situaţiei de la centrele de bătrâni din Voluntari, se numără şi introducerea în legislaţie a unei cerinţe privind instalarea de camere de luat vederi pentru monitorizarea activităţii din centrele de îngrijire şi asistenţă astfel încât, dacă este cazul, înregistrările să poată să fie puse la dispoziţia organelor de control sau de anchetă.

De asemenea, pe site-ul Ministerului Muncii va fi afişată o listă a centrelor verificate, listă ce va fi actualizată periodic.

Totodată, vor fi reglementate, printr-un act normativ, procedurile de colaborare cu reprezentanţii societăţii civile.

"Pe de altă parte, vreau să vă spun că nu mă voi opri doar la acţiunea asupra efectelor. Am dat dispoziţii să se facă o analiză clară asupra ceea ce s-a întâmplat şi asupra cauzelor care au condus la aceste nereguli. Extrem de gravă este diferenţa, discrepanţa dintre imaginile prezentate la televizor şi imaginile prezentate în cadrul dosarelor (de acreditare n.r). Sper să se clarifice cât mai mai rapid această situaţie. Am văzut, de asemenea, din cadrul rechizitorului DIICOT, că începând cu anul 2020, s-ar fi constituit acest grup infracţional, aflat în prezent în anchetă. Am dat dispoziţie colegilor mei astfel încât, într-un termen cât mai scurt, să putem identifica mecanismele prin care s-a putut ajunge aici, vulnerabilităţile, dar şi soluţiile pentru ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple. Repet, am fost şocat şi sunt şocat în continuare, în calitate de vechi lucrător în cadrul asistenţei sociale. Dacă toate informaţiile apărute public se vor confirma până la urmă, situaţia este una de netolerat şi măsurile trebuie să fie pentru cele mai drastice", a afirmat ministrul Muncii.

Aproape 100 de persoane în vârstă au fost salvate, marţi, de poliţişti şi procurori ai DIICOT, în urma efectuării unor percheziţii la trei azile din Voluntari, unde bătrânii, mulţi cu dizabilităţi, erau bătuţi, înfometaţi şi puşi la muncă forţată.

Potrivit anchetatorilor, începând cu luna noiembrie 2020, în judeţul Ilfov, ar fi fost constituite două grupuri infracţionale organizate, în scopul exploatării persoanelor cu dizabilităţi sau aflate în situaţii vulnerabile, exploatarea victimelor fiind realizată prin supunerea la tratamente inumane ori degradante, prin exploatarea muncii neremunerate a acestora, prin constrângere şi exercitare de acte de violenţă fizică.

Tribunalul Bucureşti a emis mandate de arestare preventivă pe numele a patru persoane implicate în reţeaua exploatării persoanelor cu dizabilităţi în trei azile din localitatea Voluntari.

Procurorii DIICOT solicitaseră mandate de arestare pentru 24 de inculpaţi, însă tribunalul a fost de acord doar în cazul a patru dintre ei, restul fiind plasaţi în arest la domiciliu (11) şi control judiciar (6), iar trei vor fi cercetaţi în stare de libertate.

Premierul Marcel Ciolacu a cerut, vineri, în debutul şedinţei de Guvern, demiterea conducerii Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) şi Agenţiei judeţene Ilfov în cazul bătrânilor torturaţi în azile.