Budăi: România pierde 11,8 miliarde de euro anual ca urmare a menținerii cotei unice de impozitare

El susține că 'România are nevoie de impozitarea progresivă' și veniturile populației să fie taxate în funcție de nivelul acestora.

'România este una dintre puținele țări din UE care încă aplică o cotă unică de impozitare a veniturilor personale - 10%, indiferent că vorbim de un angajat pe salariul minim sau de cineva care câștigă de 20 de ori mai mult. O reformă fiscală cu impozitare progresivă în 3 trepte (6% - 12% - 18%) ar însemna 0% sau impozit foarte mic pentru venituri mici, impozitare moderată pentru clasa de mijloc, o contribuție mai mare pentru veniturile ridicate', a transmis Budăi pe facebook.

Potrivit acestuia, simulările oficiale arată că, dacă ar schimba sistemul de impozitare, România ar colecta 11,8 miliarde de euro în plus la buget, o creștere de 25% a veniturilor din impozitul pe venit. În același timp, spune el, inegalitățile ar scădea: cei mai săraci 10% ar câștiga puțin mai mult și cei mai bogați ar contribui mai corect, iar sistemul ar deveni mai echitabil, mai eficient și mai uman.

'Impozitarea progresivă nu este o pedeapsă pentru succes, ci o formă de responsabilitate și solidaritate. Sistemul actual favorizează uneori rentele și veniturile din capital (care sunt slab impozitate), în timp ce salariile - chiar ale medicilor, profesorilor, inginerilor - sunt taxate la sânge. Impozitarea progresivă poate corecta aceste dezechilibre și susține exact pe cei care chiar muncesc și adaugă valoare în economie. Țări dezvoltate precum Germania, Franța sau Olanda și multe altele spre care ne îndreptăm privirea de foarte multe ori aplică de ani buni astfel de sisteme, cu rezultate clare în reducerea inegalității și dezvoltarea serviciilor publice. Dacă vrem educație, sănătate, infrastructură și siguranță socială, avem nevoie de un stat care funcționează, iar pentru asta este nevoie de un sistem fiscal just', a scris Budăi.