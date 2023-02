Burduja: Toleranţa trebuie să fie zero în cazul plagiatelor

Sebastian Burduja a dat, duminică, la Prima News, un exemplu de la Universitatea Stanford, unde există un cod de onoare al studenţilor, el referindu-se la chestiunea plagiatelor din România.

”Toleranţă zero. Asta e politica în spiritul în care am fost educat şi la Stanford şi la Harvard. La Stanford ai un cod de onoare pe care ţi-l asumi ca student. La examene, profesorul iese din sală, deci teoretic poţi să faci ce vrei, dar nimeni nu îşi permite pentru că, în loc de 2 ochi care te monitorizau, ai 100-200-300 de colegi care se uită să nu fure nimeni. S-a întâmplat o singură dată, în 4 ani de Stanford, cel care a făcut lucrul ăsta a fost dat afară pe loc. Era din promoţia mea. Toleranţa trebuie să fie zero. Înţeleg că e o temă pe care anumite partide o împing pe agenda publică. Pentru orice cetăţean al acestei ţări sunt convins că are dreptul în justiţie, să îşi apere cauza. Restul sunt păreri, sunt opinii în spaţiul public, totuşi justiţia se va pronunţa în fiecare caz”, a declarat Burduja.

Ministrul mai este de părere că într-o lucrare de specialitate trebuie să existe reguli, inclusiv de citare.

”Doctoratul nu e o chestiune pe care să o pui la rever. Îl faci atunci când ai o contribuţie de făcut în literatura de specialitate. Trebuie să existe reguli foarte clare, inclusiv reguli de citare, să existe instituţii cu atribuţii foarte binedefinite. Nu există, sunt mai multe consilii care se suprapun în ceea ce fac”, a mai adăugat Sebastian Burduja.