Cătălin Cîrstoiu: Am devenit inamicul public numărul unu pentru Nicuşor Dan şi Cristian Popescu - Piedone

"În două săptămâni, am devenit inamicul public numărul unu pentru Nicuşor Dan şi Cristian Popescu - Piedone. Da, asta e. Aud de dimineaţa până seara toate lucrurile rele pe care nu le-am făcut, toate lucrurile rele pe care nu mi-am imaginat vreodată că le-am făcut şi, probabil, în scurt timp, o să aud că invazia tătarilor, a turcilor sau a altcuiva în Bucureşti mi se datorează tot mie. Mi-o asum", a spus el, în cadrul conferinţei de alegeri a Organizaţiei PSD Bucureşti.

Cîrstoiu a afirmat că a realizat că în Bucureşti mersul pe jos reprezintă "cel mai rapid mod de deplasare".

"Când am venit spre dumneavoastră, am realizat un lucru pe care îl ştiam: cel mai rapid mod de deplasare în Bucureşti este mersul pe jos. De aceea, am şi încercat să utilizez când metroul şi, da, sunt omul singur din metrou, de aceea am încercat să utilizez şi tramvaiul, şi troleibuzul, şi propria-mi maşină, care arată, aşa cum spunea domnul prim-ministru, că sunt un om foarte bogat. Nu e aşa... Bogăţia mea porneşte mai mult din ce am făcut, pentru că toată viaţa mea eu m-am ocupat de oameni. Şi pe care îi ştiam, foarte puţini, dar mai mulţi cei pe care nu îi ştiam. Şi vă mărturisesc că marea bucurie e când te întâlneşti cu cineva pe care nu îl cunoşti şi îţi spune: 'Mi-aţi salvat viaţa'. Asta cred că e bucuria cea mai mare pe care poate să o aibă un medic", a spus Cătălin Cîrstoiu.

Candidatul PSD - PNL a acuzat "lenea" din Primăria Capitalei şi a calificat drept "incredibil" faptul că, în anul 2024, când ar trebui să se vorbească despre smart city, în Bucureşti se discută despre "lucruri primare", precum: trafic, apă caldă.

"Dacă acum două săptămâni credeam că are un singur diagnostic cu multiple patologii, Nicuşor Dan, azi, aflu (...) că de fapt sunt diagnostice multiple ale unei singure patologii: lenea. Asta e în Primăria Capitalei. Problema majoră e că pentru lene nu există pastile. Şi atunci va trebui să ne imaginăm noi toate acele tratamente care să modifice ceea ce determină lenea, pentru că, dincolo de orice, oraşul, ca şi corpul uman, are un cap. Acolo e creierul. Creierul e Primăria Generală a Capitalei", a spus el.

Potrivit lui Cîrstoiu, în ultimii patru ani, oraşul "a stat în loc". El l-a acuzat pe Nicuşor Dan că nu i-a ascultat pe primarii de sector, că nu le-a promovat iniţiativele, dar şi că a "blocat proiecte deja începute" şi care ar fi rezolvat multe probleme.

"Vă garantez că dacă nu ne urnim cu toţii, cu toate resursele, peste patru ani vom avea aceeaşi situaţie copiată la indigo, ca acum. Vom avea un acelaşi primar care va sta în faţa Primăriei şi se va văita în gura mare că nu a fost sprijinit şi nu a făcut nimic. Nu-i aşa. El nu a cerut sprijinul. Toate discuţiile mele cu membrii Cabinetului din ultima perioadă, toate discuţiile cu Daniel Băluţă, cu Robert Negoiţă, cu Ciprian Ciucu mi-au arătat că de fapt el nu a susţinut nimic şi nu a ascultat nimic", a susţinut el.