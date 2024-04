Cătălin Drulă: Când un regim devine opresiv, rezistenţa devine o datorie

„Când un regim devine opresiv, rezistenţa devine o datorie! Nu cedăm, pentru că avem adevărul de partea noastră. Când şefii din Justiţie se plimbă prin Copacabana cu ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, ce se întâmplă astăzi nu mai e o surpriză. Clotilde Armand, primarul USR al Sectorului 1, a fost trimisă în judecată în ziua în care şi-a anunţat candidatura”, a scris Cătălin Drulă, joi pe Facebook.

Preşedintele USR consideră că împotriva lui Clotilde Armand a fost deschis un dosar absurd, după plângerea fostului primar PSD al Sectorului 1 şi instrumentat la comanda PSD-PNL.

„Primarii USR au arătat că se poate şi altfel şi sunt hărţuiţi cu instituţiile care ar fi trebuit să asigure dreptatea în România. O ţară întreagă a căzut sub bocancul regimului Klaus Iohannis-Ciolacu-Ciucă, care vrea să conducă prin frică. Eu le transmit încă o dată că nu vor reuşi! Mergem înainte, cu sprijinul a milioane de români care îşi doresc o ţară dreaptă şi modernă. Pe 9 iunie, veţi plăti! Nu îi lăsa să îţi fure viitorul!”, a completat el.

Procurorii au decis, joi, trimiterea în judecată a primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, pe care o acuză de „folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane”. Ea s-a desemnat manager al unui proiect şi a semnat patru dispoziţii prin care şi-a însuşit 18.720 lei.

Armand a spus că este „un caz penibil, deschis la plângerea lui Dan Tudorache, cu acuzaţii ridicole, în care au inventat un prejudiciu de 3.000 euro”.

„În urmă cu câteva ore mi-am anunţat candidatura pentru un nou mandat la Primăria Sectorului 1 şi mi-am depus la Biroul Electoral candidatura. I-am transmis lui Ciolacu că Alianţa Dreapta Unită o să-l trimită înapoi la covrigăria lui. La 2 ore după, am aflat de la televizor că am fost trimisă în judecată pentru că am implementat un program anticorupţie în administraţia locală”, a scris Clotilde Armand, joi pe Facebook.