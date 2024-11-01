Homepage » Actual

Cătălin Drulă spune că nu va candida la următoarele alegeri prezidențiale, dacă va deveni primar general

03 noi, 18:13

Deputatul USR Cătălin Drulă, candidat pentru Primăria Capitalei, a afirmat, luni, că, în cazul în care va câștiga scrutinul din decembrie, nu va fi interesat de participarea la următoarele alegeri prezidențiale.

 

Întrebat la Antena 3 CNN dacă i-a garantat președintelui Nicușor Dan că, în cazul în care va ajunge primar general, nu va candida la următoarele alegeri prezidențiale, Drulă a susținut că funcția de edil-șef al Capitalei nu reprezintă o 'platformă'.
'Pot să vă spun acum că nu voi candida, dar nu am avut aceste discuții, pentru că nu se pune problema în felul acesta. Dacă pot să fac ceva pentru oraș, vreau să fac ceva pentru oraș. Mă interesează doar o funcție executivă. Funcțiile de reprezentare nu mi se potrivesc, a mai spus lumea lucrul acesta. Au avut dreptate', a explicat fostul ministru al Transporturilor.
Drulă a precizat că el a fost cel care l-a invitat pe președintele Nicușor Dan la evenimentul de lansare a candidaturii sale pentru PMB.
'E o invitație din partea mea, sigur', a spus parlamentarul USR.
Cătălin Drulă a amintit că și foștii președinți Traian Băsescu și Klaus Iohannis au participat la evenimente de partid, iar premierul Ilie Bolojan, în perioada în care era președinte interimar, a anunțat că va vota cu Crin Antonescu la prezidențiale.
'Președintele în România nu este monarh. Este un om care are opinii, este un om care provine dintr-o luptă politică. Nu facem alegeri ca să învestim un rege, care este deasupra oricăror opinii. Acum, la PSD, înțeleg că ei nu au mai avut de mult președinte al României - cred că de vreo 21 de ani - și atunci probabil mai multă frustrare', a declarat deputatul USR.
Potrivit acestuia, cel mai important subiect care ar trebui abordat în timpul campaniei electorale este cel al unui buget unic metropolitan. O altă temă ar trebui să fie implementarea referendumului privind emiterea autorizațiilor de construire, astfel încât să nu mai existe 'ghetouri urbane' aprobate de primarii de sector.
El a indicat proiecte pe care dorește să le implementeze dacă va câștiga alegerile, subliniind însă că toate aceste investiții vor fi limitate dacă nu va fi pus în aplicare referendumul local privind modul de împărțire a banilor între primăriile din Capitală.
'Eu îmi doresc să luăm Metroul la Capitală și să îl integrăm cu STB-ul și să facem linia de metrou M5 de la Eroilor la Universitate, la Iancului. (...) Pe locul doi: reabilitări de bulevarde mari ale Capitalei. Vă dau un singur exemplu: Bulevardul Ion Mihalache e într-o stare dezastruoasă. Pachetul de proiecte de linii de tramvai. Spre exemplu, linia 23, pe Calea Dudești. Sare tramvaiul de pe șine. Continuarea între tramvaiul din Rahova și cel care merge pe zona Colentina; deci, o diagonală a Capitalei. Regenerarea unor zone urbane ample, cum ar fi piețele mari Piața Victoriei, Piața Revoluției - care acum sunt parcări. Regenerare urbană înseamnă să împărțim acel spațiu mai echitabil: să aibă și spațiu verde, să aibă zonă pietonală, să fie terase, să putem trăi și să ieșim în oraș', a explicat candidatul USR.

 

