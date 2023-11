Cătălin Drulă: Suntem în faţa unui faliment programat al României

„Au devalizat bugetul ţării, au crescut cheltuielile fără limită pentru a hrăni clientela de partid şi acum suntem în faţa unui faliment programat al României. Asta este o guvernare de tipul «pământ pârjolit», «după ei, potopu», nu mai rămâne nimic şi nu îi interesează ce se întâmplă. Asta este guvernarea şi stabilitatea adusă de preşedintele Iohannis, asta este stabilitatea pe care ne-a promis-o, şi rezultatele se văd şi le vom trăi, din păcate, cu toţii până reuşim să înlăturăm acest rău de la putere şi să aducem acolo oameni cărora să le pese de banul public, care să nu îşi facă din minciună un mod de a guverna”, a declarat Cătălin Drulă, potrivit unui comunicat de presă al USR.

Liderul opoziţiei mai spune că guvernul PSD-PNL nu mai are bani pentru pensiile normale pentru că i-a cheltuit pe pensii speciale, pe tot felul de sinecuri şi cheltuieli inutile din bugetul statului.

Preşedintele USR atrage atenţia că strategia creşterii de taxe până la un nivel sufocant va falimenta multe afaceri din România.

„Asta vor să facă, creşteri de taxe până la un nivel sufocant – şi asta e o prostie, pentru că de fapt banii respectivi nu vor exista. În momentul în care creşti taxele la un nivel sufocant omori afaceri, le bagi în faliment, oamenii şi le mută în alte ţări, cu niveluri de taxare mai sustenabile. Va veni momentul când cei de la PSD şi PNL vor trebui să răspundă pentru subminarea economiei naţionale, pentru că nu ai dreptul să te comporţi cu banul public în acest fel, nu ai dreptul să îţi baţi joc de vieţile oamenilor, uitându-te doar la nişte alegeri”, a explicat Drulă.

Preşedintele PNL Nicolae Ciucă a afirmat că proiectul legii pensiilor aprobat, în şedinţa de joi a Executivului, are la bază patru principii agreate în coaliţie şi anume contributivitate, stabilitate, solidaritate şi egalitate. „Întotdeauna, noi, liberalii, am fost susţinătorii majorărilor oneste, cu adevărat sustenabile şi am demonstrat acest lucru şi în ultimii ani”, a adăugat el.

Proiectul legii pensiilor, care a provocat controverse în coaliţie, a fost aprobat joi de Executiv.

Şedinţa de Guvern a fost amânată şi apoi întreruptă joi, pe fondul neînţelegerilor din coaliţie privind noua lege a pensiilor. Ministerul Finanţelor a dat avizul cu observaţii pe proiectul de lege, fiind aşteaptat apoi şi avizul Consiliului Economic şi Social (CES). Discuţiile vizează impactul bugetar al legii pensiilor, după recalcularea lor, potrivit unor surse guvernamentale.

Joi dimineaţă a avut lor şi o şedinţă a coaliţiei, pe tema legii pensiilor, după ce liberalii şi-au exprimat nemulţumirea privind impactul bugetar al aplicării legii, anunţat de Ministerul Muncii, care nu coincidea cu cel al Ministerului de Finanţe.

Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a avut joi înainte de şedinţa de Guvern, o reacţie la nemulţumirile venite dinspre PNL, pe noua lege a pensiilor. Ea a precizat că ceea ce circulă nu are legătură cu realitatea şi că a explicat în comisia de muncă care este cheltuiala cu pensiile, din septembrie până în decembrie, aproximativ 55 de miliarde lei.