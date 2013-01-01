Cazanciuc: Legea Anastasia s-a născut din durere, dar a fost scrisă pentru a proteja vieți

Reacția acestuia vine după condamnarea la închisoare cu executare a femeii care, circulând fără permis auto, a ucis-o pe micuța de 4 ani, Anastasia, în 2022, cea care a stat la baza elaborării legii.

''Decizia recentă de condamnare la închisoare cu executare a femeii care, circulând fără permis auto, a ucis-o pe micuța de 4 ani, Anastasia, ne aduce aminte de ce a fost nevoie de o schimbare radicală în legislație. Pentru că Legea Anastasia s-a născut din durere, dar a fost scrisă pentru a proteja vieți. Condamnările în instanță nu pot fi un motiv de bucurie. Nicio pedeapsă cu executare și niciun an petrecut de cineva în închisoare nu pot șterge o tragedie și nu pot aduce înapoi o viață luată nedrept. Dar mesajul acestei decizii și al Legii Anastasia este un aviz ferm pentru orice 'amator' de inconștiență: cine alege să se urce la volan fără permis, băut sau sub influența drogurilor și curmă o viață merge direct la închisoare, cu executare. Nu mai există scuze, nu mai există pedepse cu suspendare'', a scris el pe Facebook.

Potrivit acestuia, fiecare decizie a instanțelor transmite un semnal clar în societate.

''Sper ca acest avertisment să îi facă pe cei responsabili să se oprească înainte de a produce o nouă tragedie. Legea Anastasia își produce efectele și până acum a salvat sute de vieți și asta grație campaniei naționale de promovare desfășurate, în ultimii doi ani, cu ajutorul mass-media și al instituțiilor publice. Mulțumesc, pe această cale, Consiliului Național al Audiovizualului și televiziunilor care au decis, în luna august, să reia difuzarea materialului video despre efectele condusului sub influența alcoolului sau a drogurilor, ori fără permis. Gândurile mele rămân alături de familia Anastasiei. Fie ca amintirea ei să continue să salveze vieți pe drumurile din România!'', a transmis Cazanciuc.

Femeia care a accidentat-o mortal în anul 2022 pe Anastasia, o fetiță de 4 ani, în timp ce conducea fără permis în comuna Scobinți din județul Iași, a fost condamnată în primă instanță la 5 ani și 6 luni închisoare cu executare pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.

Conform sentinței Judecătoriei Pașcani, Mariana Coșofreț a primit 4 ani și 6 luni închisoare pentru ucidere din culpă, pedeapsă contopită cu 3 ani cu suspendare pentru conducerea unui vehicul fără permis, rezultând o pedeapsă rezultantă de executat de 5 ani și 6 luni de închisoare.

Instanța a admis acțiunile formulate de familia Anastasiei și a obligat Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România să plătească peste 1,5 milioane lei daune morale.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

După accident, Parlamentul a adoptat Legea Anastasia, care prevede eliminarea posibilității suspendării executării pedepsei în cazurile de ucidere din culpă comise de șoferi fără permis sau aflați sub influența alcoolului ori a drogurilor.