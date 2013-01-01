Nicușor Dan: Condamn cu toată fermitatea orice implicare a Federației Ruse în acte de sabotaj pe teritoriul României

Președintele se referă și la recentele incidente din Marea Neagră, în spațiul marin național.

'Nicio entitate străină nu are dreptul să acționeze în acest mod pe teritoriul României sau al altor state europene. De ani de zile, Rusia folosește un arsenal divers de mijloace pentru a slăbi democrațiile europene. Tentativele de influențare a proceselor electorale, campaniile de dezinformare, războiul informațional, atacurile cibernetice și actele de sabotaj sunt toate parte a războiului hibrid desfășurat de Rusia împotriva Europei. În ultimele săptămâni, Federația Rusă a trecut la un alt nivel de escaladare și provocare împotriva transportului maritim civil în Marea Neagră', a scris șeful statului, marți, pe platforma X.

Nicușor Dan apreciază că toate acestea nu sunt incidente izolate, fără legătură între ele, 'ci fac parte dintr-o campanie premeditată și coordonată, cu scopul de provoca diviziuni în societățile noastre, de a descuraja angajamentul statelor europene pentru propria securitate și pentru apărarea comună'.

În acest sens, evocă războiul hibrid dus de Rusia.

'Nu trebuie să ne amăgim în privința naturii acestei amenințări. Războiul hibrid este purtat de ani de zile, sub forme diferite, cu aceeași miză de a slăbi din interior statele europene și solidaritatea dintre ele. Intensificarea acestor acțiuni impune o vigilență sporită și o evaluare permanentă a riscurilor', transmite președintele.

În acest context, el anunță că statul român va acționa cu hotărâre pentru a preveni asemenea incidente, pentru a-i identifica pe cei implicați și pentru a proteja cetățenii și infrastructurile critice ale țării.

'În același timp, vom continua să lucrăm îndeaproape cu aliații noștri din NATO și cu partenerii din Uniunea Europeană. Salut eficiența tuturor profesioniștilor din cadrul SRI, MAI, DIICOT și DGIA care au acționat pentru a-i identifica atât pe cei care au provocat incendiul de pe platforma industrială Carfil, cât și pe adevărații responsabili din spatele acestui act provocator', adaugă el.

Nicușor Dan subliniază că este esențial ca instituțiile statului român să identifice astfel de atacuri și, pe cât posibil, să le prevină.

'Investigațiile asupra sabotajului de la Carfil dovedesc din nou cât de frecvent au ajuns să fie folosite rețelele sociale de către entități ostile pentru atragerea unor persoane cu scopul de a le manipula, mergând până la a le implica în acțiuni ilegale. Oamenii trebuie să fie conștienți de aceste pericole și să trateze cu toată atenția ceea ce se vehiculează în spațiul online', mai transmite președintele.

El mulțumește partenerilor externi pentru colaborarea cu structurile românești, adăugând că 'răspunsul nostru trebuie să fie unul comun, coordonat și credibil, bazat pe solidaritate și capacitatea de a acționa împreună'.