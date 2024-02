Chirurgul Horaţiu Suciu îşi anunţă demisia din PNL şi intenţia de a candida ca independent la Primăria Târgu Mureş

”În calitate de cetăţean al acestui oraş vreau să îmi manifest nemulţumirea pentru abisala incompetenţă a actualei administraţii care în ultimul timp s-a desprins complet de toate obiectivele pe care le dori noi, ca târgumureşeni. Gândul de a candida ca şi candidat independent împotriva actualului primar este unul mai vechi, dar acum, văzând acest buget al subdezvoltării votat în ultima şedinţă de Consiliu Local, văzând obtuzitatea şi lipsa de interes faţă de lucrurile care pe noi ne interesează (...) m-am decis că trebuie să acţionez. Am demisionat, în cursul acestei dimineţi, din toate funcţiile politice din Partidul Naţional Liberal – din cea de preşedinte al PNL Târgu Mureş, prim-vicepreşedinte al filialei Mureş a PNL şi am renunţat la calitatea de membru al PNL. Nu a fost un lucru uşor, dar consider că este un lucru necesar pentru că în acest fel îmi lansez public candidatura în calitate de independent la Primăria municipiului Târgu Mureş şi sunt hotărât să câştig”, a declarat, luni, medicul Horaţiu Suciu.

Acesta a invocat activitatea sa de la Institutul Inimii în cadrul căruia spune că a ”dobândit şi competenţa managerială” de care are nevoie ca primar.

”Cred că argumentul competenţei este cel care mă recomandă pentru funcţia de primar al oraşului nostru”, spune medicul, amintind că, împreună cu echipa alături de care a lucrat, a reuşit să aducă un proiect de construcţie de la zero a unui nou spital în Târgu Mureş, proiect în valoare de 105 milioane euro.

”În primul rând doresc, şi sunt convins că voi reuşi, să aduc din nou competenţa în Primăria oraşului nostru. Îmi mai doresc ca tinerii noştri să îşi poată proiecta nu doar cu încredere, ci cu mult entuziasm viitorul în oraşul nostru. (...) Doresc să resuscitez inima oraşului, care în acest moment este în stop cardio-respirator”, a adăugat el.

Horaţiu Suciu a criticat performanţele actualei administraţii a municipiului Târgu Mureş, spunând că aceasta, ”chiar dacă poate a fost bine intenţionată, nu a livrat nimic din ce a promis”.

”Am decis să mă sacrific politic şi profesional pentru a intra în această competiţie ca independent, fiind convins că alegerea primarului este atributul târgumureşenilor, nu al vreunui partid. De-a lungul carierei mele profesionale am salvat inimile şi viaţa a peste 4200 de copii, cel puţin a tot atâţia adulţi. Sunt total determinat să salvez şi inima şi viaţa oraşului nostru”, a adăugat Suciu.

El a ”chemat” alături de el reprezentanţii partidelor politice.

”Eu sunt deschis la o colaborare cu toate partidele care se poziţionează în această direcţie şi anume de a îndepărta actuala administraţie, pentru că aşa nu se mai poate”, mai spune Horaţiu Suciu.

Medicul a transmis un mesaj liniştitor pacienţilor Institutului Inimii, dând asigurări că ”în continuare Târgu Mureşul va rămâne în top în ceea ce priveşte performanţa medicală a Institutului.

”Vreau să stea toată lumea liniştită, pacienţii din Institutul Inimii vor fi pe mâini foarte bune, pentru că unul din rolurile mele a fost exact acesta, de a crea o echipă, de a crea performanţă şi aceasta nu stă într-un singur om. Performanţa care stă într-un singur om nu este una reală. Deci cine este îngrijorat de pacienţi să stea liniştit, echipa noastră va merge înainte, eu nu mă teleportez, nu plec din oraş. Relaţiile dintre profesionişti nu ţin neapărat de anumite poziţii publice şi vă asigur că în continuare Târgu Mureşul va rămâne numărul 1 în bolile cardio-vasculare la nivel naţional”, a adăugat Horaţiu Suciu.

Medicul a făcut anunţul candidaturii sale fiind înconjurat de familie, de colegi medici, de antreprenori, printre aceştia neregăsindu-se niciun politician, el explicând că vrea să dea un mesaj conform căruia s-a ”desprins” de politică şi că doreşte să facă administraţie.