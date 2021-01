Ciolacu: În prima săptămână de guvernare, noua putere a dat deja cinci ţepe uriaşe românilor

"În prima săptămână de guvernare, noua putere a dat deja cinci ţepe uriaşe românilor! După alegeri, tot ce era promisiune a devenit agresiune! Guvernul Dreptei îşi bate joc de 5 milioane de pensionari. Anul trecut, PNL le dădea pensionarilor o majorare de doar 14% înaintea alegerilor şi promitea că le va mări pensiile cu diferenţa până la 40% în 2021. Realitatea lui Cîţu este că pensiile nu vor creşte decât din septembrie, cu un procent infim, care nu acoperă majorările de preţuri la alimente, medicamente şi utilităţi. V-au minţit, v-au păcălit", a scris Ciolacu, luni, pe Facebook.

El a adăugat că Guvernul "sărăceşte 5,5 milioane de salariaţi.

"Veniturile lucrătorilor din sectorul public îngheaţă în acest an. În sectorul privat, nici vorbă de promisiunea USR 'Zero Taxe pe salariul minim'! Vor fi taxe, iar salariul minim creşte cu doar 2 lei pe zi, sumă ce nu acoperă nici măcar măştile de protecţie. Peste 1,4 milioane salariaţi sunt trimişi înapoi în sărăcie extremă, sunt lăsaţi să moară de foame. V-au minţit, v-au păcălit! Guvernul Dreptei umileşte peste 215.000 profesori. În ultimul an, v-au spus permanent că vor fi crescute salariile profesorilor, că se va respecta legea şi că sunt prevăzuţi banii în buget. În august, minciuna a fost demascată: educaţia nu mai era o prioritate, majorările au fost amânate. Astăzi vin şi vă spun că nici în 2021 salariile profesorilor nu vor creşte", a afirmat liderul PSD.

Ciolacu mai susţine că Guvernul "condamnă IMM-urile şi antreprenorii români" şi "calcă în picioare Justiţia".