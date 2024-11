Ciolacu: Anul acesta, România intră în Schengen terestru; nu plec ca premier până nu rezolv problema

"Urmează, în perioada următoare, să am discuţii aplicate şi la Bruxelles, şi în Austria, şi în Ungaria. Mai mult ca sigur, anul acesta (...) România va intra în Schengen terestru. Nu plec din (funcţia de n.r.) prim-ministru până nu intrăm în Schengen. Şi voi fi nevoit să plec, aşa că trebuie să rezolv problema", a afirmat Marcel Ciolacu, într-o conferinţă de presă.

Referindu-se la nivelul TVA-ului, premierul a arătat că acesta va rămâne redus cel puţin la medicamente şi la alimente.

"Eu nu vă promit nimic. Eu vă spun ce am negociat, ce am închis cu Comisia, oameni buni. S-a negociat, cel puţin la medicamente, la alimente, rămâne TVA-ul redus (...). Este o tâmpenie să măreşti TVA-ul, economic. Eu nu pot să permit să creez o inechitate socială. Oricum este o diferenţă foarte mare între cei cu venituri mici şi cei cu venituri mari. Dacă măresc TVA-ul, de fapt împrăştii la toată lumea în mod egal acest efort. Eu nu o fac. În sensul ăsta am negociat. Mai mult, m-am chinuit un an şi ceva să duc inflaţia sub 5%. Măresc TVA-ul, măresc inflaţia, ies iar din reguli de pieţe. De ce? Am dat toate aceste argumente", a argumentat şeful Guvernului.

Marcel Ciolacu a avut vineri, la Ploieşti, o întâlnire cu oamenii de afaceri din Prahova.