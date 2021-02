Ciolacu: ”Cîţu se duce de pomană la Bruxelles; nu are un plan pentru accesarea banilor europeni, nu are buget”

"Cîţu se duce de pomană la Bruxelles. Nu are un plan pentru accesarea banilor europeni, nu are buget. Nu are nimic. Este o prăpastie uriaşă între aşteptările liderilor europeni şi oferta jalnică a actualei guvernări. Maculatura lor a fost deja respinsă de două ori. De aceea, cer actualului Guvern şi coaliţiei majoritare să vină în faţa Parlamentului! Să dezbatem serios Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Să găsim cele mai bune soluţii! Împreună! Lideri politici, mediu de afaceri, sindicate, societate civilă! Pentru că este un plan pentru toţi românii! România are nevoie de reforme clare şi o viziune coerentă de dezvoltare, în care să fie cuprinse toate regiunile ţării, cu proceduri clare, transparente de alocare a fondurilor europene", a scris Ciolacu, pe Facebook.



Într-un mesaj video postat tot pe Facebook, liderul PSD a menţionat că în ultimele zile a avut mai multe întâlniri cu importanţi lideri europeni, iar comisarii europeni cu care a discutat au precizat clar care sunt aşteptările de la România în privinţa Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă.



"Ieri după-amiază, exact când am terminat aceste întâlniri, am văzut cum premierul Cîţu anunţa o listă interminabilă de măsuri de austeritate. (...) România riscă să piardă peste 30 de miliarde de euro pentru că Guvernul nu are încă un plan coerent. Aşa cum nu are încă nici buget! Liderii europeni mi-au spus că aşteaptă din partea României reforme clare şi o viziune coerentă de dezvoltare! Ce a trimis Guvernul Orban toamna trecută la Bruxelles a fost o ciornă de nota 4 - nu mai e niciun secret!", a transmis Ciolacu.



Potrivit acestuia, premierul merge la Bruxelles "într-o vizită pur turistică, probabil, pentru că a plecat cu mâna goală".



"Comisia nu va avea altă soluţie decât să-i spună, din nou, că nu va finanţa vorbe goale, ci proiecte curajoase, concrete, de dezvoltare. Soluţia este una singură! Cred cu tărie că doar dialogul aici, în ţară, poate conduce la un plan cu adevărat de Redresare şi Dezvoltare. (...) Fac apel pe această cale către liderii puterii să lase deoparte orgoliile politice şi să înţeleagă că este nevoie de consens politic. Un proiect de o asemenea importanţă este o şansă pe care România o primeşte o dată la un secol", a susţinut Marcel Ciolacu.

