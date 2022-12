Ciolacu, despre arestarea lui Bădălău: ”Trebuie să ne învăţăm rolurile în viaţă. Eu nu fac afaceri!”

„S-a decis deja şi am solicitat că la prima şedinţă comună în Parlament să îl înlocuim din funcţia lui. Nu era membru al Partidului Social Democrat, dar am fost colegi. Să aşteptăm. E o decizie a unor magistraţi, a unui procuror de a-l reţine 24 de ore. Au fost cazuri de corupţie în Croaţia în Guvern, înseamnă că trăim într-o ţară normală. Nu trebuie să cântărim că sunt pesedişţi sau useristi, Clotilde are probleme penale. Eu am ieşit din asta, nu cred că există forţe oculte care l-au urmărit pe Bădălău. Există greşeli personale”, a afirmat Marcel Ciolacu, întrebat joi seara la RTV dacă a fost lovit de vestea arestării lui Niculae Bădălău.

Liderul PSD a adăugat că l-a cunoscut şi nu se aştepta la acest lucru.

„Implică un statut când eşti la Curtea de Conturi. Trebuie să ne învăţăm rolurile în viaţă. Eu nu fac afaceri. Ori rămâi om politic, ori faci afaceri, când le combini sfârşeşti greşit, avem zeci de exemple din toate partidele. Nu pot să spun că mă bucur. Uman nu mă bucur nici pentru un adversar”, a completat Ciolacu.

Chestionat dacă este un blestem al PSD şi dacă nu îi este teamă că toţi preşedinţii partidului sunt puşcăriaşi, Marcel Ciolacu a replicat: „Nu. Au fost şi preşedinti ai Camerelor. Asta e!”

„Stăteam cu fiul meu la TV odată şi era cineva cunoscut condamnat şi mi-a zis, «Băi, old man, ţi-ai găsit o meserie periculoasă!» Asta e, nu ne obligă nimeni! E bine să îţi asumi aceste funcţii şi să te decizi ce vrei să faci. Sunt greşeli când implici familia în decizii sau încerci să faci afaceri, e bine să nu le combini”, a conchis preşedintele social-democraţilor.

Plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului a fost convocat, luni, pentru a vota revocarea din funcţie a vicepreşedintelui Curţii de Conturi, Niculae Bădălău, după ce a fost arestat preventiv.

Fostul senator PSD Niculae Bădălău, vicepreşedinte al Autorităţii de Audit a Curţii de Conturi, care a fost reţinut de DNA pentru dare de mită şi trafic de influenţă, a fost arestat preventiv, luni, în urma unei decizii a Curţii de Apel Bucureşti. Instanţa a admis propunerea DNA de arestare preventivă a lui Niculae Bădălău, măsura fiind dispusă pentru 30 de zile.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a corupţiei au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore, începând din 27 noiembrie, a lui Niculae Bădălău, la data faptelor consilier de conturi în cadrul Curţii de Conturi a României şi vicepreşedinte al Autorităţii de Audit din cadrul aceleiaşi instituţii, pentru dare de mită, în formă continuată, şi trafic de influenţă, şi a unei persoane fizice, reprezentant al unei societăţi comerciale, pentru dare de mită, a anunţat DNA.