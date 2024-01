Ciolacu: Gabriela Firea şi-a asumat să candideze la Bucureşti

"Doamna Gabriela Firea şi-a asumat să candideze la Bucureşti. Deci, în acest moment, toţi colegii din ţară, fiindcă vorbim de toţi colegii, nu vorbim numai de Bucureşti, vorbim şi de Buzău şi de Cluj şi de Suceava, vorbim de toată ţara, aşa e la statut, nu putem să aprobăm cuiva înainte. Doamna Gabriela Firea, ieri, în şedinţa cu Bucureştiul, şi-a asumat candidatura pentru Primăria Generală a Capitalei. Niciun alt coleg nu şi-a asumat vreo candidatură", a precizat Marcel Ciolacu, la Parlament.

Liderul PSD a arătat că îi susţine în mod egal pe toţi candidaţii social-democraţi la alegerile locale.

"Am avut o întâlnire cu toţi liderii de judeţe. Am avut întâlniri şi am întrebat cine candidează la Consiliul Judeţean, cine candidează la municipiu - sunt două-trei excepţii unde mai facem sondaje de opinii. Când am vorbit despre Bucureşti, despre fiecare sector în parte şi pe urmă despre primarul general, doamna Gabriela Firea şi-a asumat candidatura pe Bucureşti. Am întrebat dintre primarii de sector dacă îşi asumă altcineva o candidatură la Primăria Generală şi nimeni nu şi-a asumat. Eu sunt preşedintele partidului, susţin toate candidaturile din ţară. Toate candidaturile din ţară le susţin în egală măsură, nu o susţin pe doamna Firea mai mult decât îl susţin pe Toma Constantin de la Buzău. Pe amândoi îi susţin în egală măsură", a subliniat Ciolacu.

Miercuri, la Palatul Parlamentului, grupurile PSD s-au întrunit în şedinţă, iau ulterior a avut loc reuniunea Consiliului Politic Naţional al Partidului Social Democrat.