Ciolacu, întrebat dacă va candida la Preşedinţie: Nu face parte din priorităţile mele şi nu o spun cu falsitate

El consideră că discuţiile despre alegerile de anul viitor sunt premature şi afirmă că PSD a greşit abordarea la alegerile prezidenţiale, de fiecare dată, după Ion Iliescu.

”Nu face parte din priorităţile mele şi nu o spun cu nicio falsitate. În acest moment am deficitul, am avut legea pensiilor. Nu am luat în calcul acest lcuru până acum, indiferent cât de mult se discută despre acest lucru”, a declarat, marţi seară, la România TV, Marcel Ciolacu, întrebat fiind dacă va candida la Preşedinţie.

Ciolacu a menţionat că are un loc de muncă în acest moment: ”Am un job în acest moment. Nu simplu, dar nu mă obligă nimeni. Cred că provocările pe care le am acum sunt suficiente în acest moment”.

De asemenea, Ciolacu a menţionat că ”cel mai important pentru România este stabilitatea politică”.

Întrebat dacă această stabilitate poate fi asigurată în conmtinuare de alianţa PSD-PNL, Ciolacu a afirmat: ”Categoric, da”.

El a vorbit despre mai multe scenarii care se iau în calcul, dar a afirmat că discuţiile despre alegeri sunt premature: ”Sunt scenarii – nu exclud liste comune, liste separate. Un partid - cel mai mare din România – se pregăteşte pentru orice variantă”.

Întrebat de ce PSD nu a mai câştigat Preşedinţia niciodată după Ion Iliescu, Ciolacu a afirmat: ”Înseamnă că a greşit abordarea. Cred că am avut o abordare greşită, aceea cu heirupul, hai, repede, împinsul. E, nu funcţionez aşa”.