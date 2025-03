Ciolacu: Mi-aș fi dorit să candideze Călin Georgescu; sunt doi candidați care se bat pe voturile lui

El menționează că a urmărit aparițiile lui Călin Georgescu și că acesta 'credea în ceea ce spunea', dar că acum alți doi candidați îl 'copiază non-stop' și 'se bat' pe voturile lui.

'Sunt două copii acum ale lui Călin Georgescu. Copiază non-stop. Sunt doi candidați care se bat acolo pe voturile lui Călin Georgescu. Mi-aș fi dorit să candideze Călin Georgescu. Să știți că l-am urmărit în apariții și pe TikTok. M-am uitat, normal, era unul dintre candidații la funcția de președinte și nu mi-e indiferent cine e președintele României. Credea în ceea ce spunea. Uitați-vă la copy-paste-uri și veți vedea că niciunul nu crede în ceea ce spune. (...) Originalul chiar era original. Și chiar copiile sunt copii', a spus Ciolacu, pentru Gândul.

Marcel Ciolacu a subliniat că nu dorește să comenteze deciziile Curții Constituționale referitoare la alegeri. El a mai precizat că instituțiile îndreptățite trebuie 'să facă lumină' în acest caz.

'Sunt mai multe elemente (pentru care au fost anulate alegerile, n.r.) și penale, și anumite influențe. Am văzut și comunicatul CSAT. Am anumite informații din interiorul CSAT, când s-a expus, dar să știți că nu au fost detaliate mult mai larg. (...) Haideți să lăsăm pe cei îndreptățiți să facă lumină. Nu putem să ne facem că nu s-a întâmplat nimic, fiindcă foarte rar se anulează niște alegeri. Foarte rar se interzice cuiva să candideze. Normal că există o dezbatere o publică. Normal că există o dezbatere la nivel european și chiar și în SUA, dar până la a judeca... sunt niște instituții ale statului, și-au asumat și trebuie să dea anumite explicații', a spus premierul.

Totodată, potrivit acestuia, fostul președinte Klaus Iohannis trebuia să ofere informații privind cazul lui Călin Georgescu.

'Cel care trebuia să răspundă era președintele în exercițiu. E șeful CSAT, are cele mai multe informații, trebuia să... Că nu s-a gestionat cum trebuie... Credeți că eu nu am observat că s-a încercat, așa, o anulare a alegerilor pe renumărare, pe...? Am înțeles toate lucrurile. Eu am spus că pe mine nu mă interesează și eu nu vreau renumărarea. Acela e votul exprimat și cu asta am încheiat. Dar (...) o să se afle adevărul total', a declarat Marcel Ciolacu.