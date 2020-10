Ciolacu: ”Pe listele PSD nu o să candideze nicio persoană care este trimisă în judecată”

Prin urmare, listele vor fi revizuite şi vor fi efectuate modificări ale candidaturilor înscrise prin adresa la birourile electorale judeţene. Ciolacu a mai spus că lista candidaţilor PSD Vrancea a fost invalidată de CPN şi a adăugat că nu este oportună candidatura lui Marian Oprişan la Senat, iar acesta ar trebuie să rămână vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vrancea.

„Am avut o şedinţă de Consiliul Politic Naţional şi împreună cu colegii mei am luat decizia ca pe listele PSD nu o să candideze nicio persoană care este trimisă în judecată. În acest moment, toţi preşedinţii de organizaţii fac din nou un contorl al listelor. Dacă cumva există o listă depusă, vom face o adresă şi va fi modificată la birourile electorale judeţene. Celelalte decizii se vor lua în cadrul unui alt CPN, când vom finaliza toate listele. Mai e un număr de 15 judeţe care nu au finalizat listele”, a afirmat Marcel Ciolacu, la finalul Consiliului Politic Naţional de miercuri.

El a precizat că „listele trimise de domnul Marian Oprişan la Vrancea au fost invalidate. Asta înseamnă că se declanşează din nou procedura. Îmi memnţin opinia ca dl Oprişan nu trebuie să candideze pentru o funcţie în Parlamentul României. În opinia mea, nu este oportună candidatura domnului Oprişan pentru Senat. Cred că cel mai oportun în acest moment este să rămână vicepreşedinte la Consiliul Judeţean Vrancea”.

Întrebat ce se întâmplă la Iaşi cu Maricel Popa şi dacă va mai fi pe listele PSD, Marcel Ciolacu a răspuns: „Nici nu s-a pus vreodată problema să nu fie pe lista PSD, domnul Maricel Popa. Am găsit o listă foarte dinamică şi foarte bună la Iaşi. O să v-o prezentăm în integralitatea sa.”

Chestionat dacă aceeaşi decizie a fost luată şi pentru Ioan Mang, Marius Dunca, chiar dacă organlizaţiile acestora au avut scoruri slabe la alegerile locale, liderul PSD a replicat: „Fiecare decizie la fiecare organizaţie a ţinut seama de mai mulţi factori. De la început am is că nu iau decizii pauşal, la toată lumea la fel şi am luat în discuţie împreună cu colegii mei fiecare organizaţie şi contextul fiecărei organizaţii. De aceea în anumite zone se regăsesc anumiţi preşedinţi în continuare. Vrea să vedeţi de exemplu la Bihor cu cine s-a luptat domnul Mang la aceste alegeri. Trebuie să ţinem cont de anumite aspecte şi partidul şi le asumă, inclusiv eu”.

Întrebat în continuare dacă acest lucru înseamnă că doi candidaţi de la PSD Mehedinţi nu se vor regăsi pe liste, Ciolacu a spus: „Nu ştiu de ce, nu mă simt confortabil când discut de anumite persoane sau judeţe. Pe listele PSD nu se regăsi nicio persoană trimisă în judecată”.

PSD Vrancea a stabilit marţi seara ca Marian Oprişan să deschidă lista la Senat, iar Nicuşor Halici pe cea de la Camera Deputaţilor. De asemenea, deşi conducerea partidului decisese ca Angel Tîlvăr să preia şefia interimară a organizaţiei, filiala l-a revocat pe acesta din funcţie şi l-a numit pe Vasile Carnariu.