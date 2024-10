Ciolacu, rugat să se descrie în limba engleză: Am o reţinere şi este normală, pentru că nu stăpânesc foarte bine

El a precizat că nu se simte confortabil şi nu va face acest lucru. Ciolacu a afirmat că îşi anunţă interlocutorii că nu ştie foarte bine engleza şi, de exemplu, preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a precizat că va vorbi mai rar.

”În primul rând cred că pot să le spun şi româneşte. Nu am nicio problemă. Am o reţinere şi este normală, pentru că nu stăpânesc foarte bine şi nu cred că ăsta este exerciţiu pe care vi-l doriţi. Am discuţii tete-a-tete, nu am o problemă de conversaţii. Îi şi anunţ de la început că nu ştiu foarte bine. Cred că preşedinta Comisiei Europene a zis stai liniştit, că vorbesc mai încet. Dar am reuşit în jumătate de oră să ne înţelegem foarte bine. A fost un tete-a-tete. Am avut negocierile în ceea ce priveşte viitorul comisar şi eu zic că au ieşit acele negociări, ţinând cont de faptul că România are pentru prima oară un vicepreşedinte al Comisiei”, a declarat Marcel Ciolacu, miercuri, la Digi FM.

El a refuzat să se descrie în limba engleză.

”Nu mă simt confortabil şi nu o fac”, a afirmat liderul PSD.

Marcel Ciolacu a mărturisit recent că a avut reţineri, de exemplu în relaţiile externe, unde nu se simţea confortabil din cauza limbii, arătând că şi acum are profesor de engleză, dar şi de economie.

”E lupta fiecăruia cu el, să fie mai bun în fiecare zi”, a spus Ciolacu.