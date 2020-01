Ciolacu: ”Senatorii PSD vor hotărî cine va fi candidatul partidului la şefia Senatului!”

"Noi am luat o hotărâre în Biroul Permanent Naţional. Deja am anticipat acest lucru, cum e şi normal. Grupul PSD de la Senat va hotărî prin vot cine va fi candidat. Cu adevărat, o să fie o propunere din partea PSD. Nu vom merge cu propunerea tot cu domnul Meleşcanu, deoarece nu este membru al PSD. Dânsul este afiliat. (...) Chiar încercăm să schimbăm lucrurile, chiar încercăm să schimbăm logica. Nu mai există un for sau cineva care decide totul. Dacă intrăm peste senatori, (...) cred că e o mare greşeală a partidului. Decizia trebuie să o ia senatorii", a afirmat Ciolacu, potrivit Agerpres.

Liderul PSD a precizat că decizia Curţii Constituţionale referitoare la preşedintele Senatului, Teodor Meleşcanu, nu se discută, dar că e dreptul acestuia să vadă motivarea, înainte de a renunţa la funcţie.

"Am luat act de decizia Curţii Constituţionale. Nu se discută. Nicio decizie a Curţii nu trebuie s-o discute nimeni niciodată şi, după ce apare motivarea în Monitorul Oficial, ea se va pune în aplicare. (...) Constituţional, există o decizie. Urmează să vină motivarea. E dreptul domnului Meleşcanu să vadă motivarea, de ce anume a fost neconstituţională numirea dânsului sau ce conflict juridic o fi existat acolo şi are acest drept conferit de lege", a precizat Ciolacu.