Ciolacu: ”Văd în 2022 un an al speranţelor îndreptăţite, că vom ieşi din pandemie solidari!”

"Încheiem azi un an dificil, în care ne-am asumat răspunderea guvernării într-un moment greu pentru România, aşa cum PSD a mai făcut în trecut. Am făcut asta pentru a putea lua rapid măsurile sociale juste mai ales pentru oamenii cu venituri mici, pentru ca ei să poate avea o minimă protecţie pe perioada iernii. Vom fi oneşti cu românii şi în 2022. Ne aşteaptă un an în care vom mai trece prin câteva luni complicate înainte de a fi siguri că tot ceea ce era mai greu a fost depăşit. Însă avem multe motive să credem că procesul de stabilizare a ţării se va consolida decisiv şi că România va reveni pe drumul spre normalitate", a afirmat Marcel Ciolacu, vineri, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.



Preşedintele PSD vede în 2022 "un an al speranţelor îndreptăţite"



"De aceea, văd în 2022 un an al speranţelor îndreptăţite. Speranţa că vom ieşi din pandemie solidari şi mai dispuşi la dialog, cu şcoli care să funcţioneze normal şi milioane de angajaţi mergând firesc la serviciu. Speranţa că vom putea să folosim inteligent toate resursele şi bogăţiile ţării pentru a avea mijloacele necesare să creştem nivelul de trai al românilor. Speranţa că ne putem revedea sănătoşi cu bunicii, părinţii, copiii sau nepoţii şi că ne vom regăsi oricând dorim cu toţi prietenii dragi. Vă doresc tuturor un 2022 în care visurile, speranţele şi planurile să vi se îndeplinească întocmai. Vă doresc un an cu sănătate, prosperitate şi înţelegere, în care să ne gândim mereu cum să facem zilnic un pic de "mai bine" atât în vieţile noastre, cât şi în viaţa ţării. La mulţi ani tuturor românilor!", a mai transmis Ciolacu.

