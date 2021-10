Cioloş: ”USR rămâne determinat să propună până la începutul săptămânii vitoare un Guvern în Parlament!”

Dacian Cioloş a spus că, din momentul în care a venit cu o propunere de premier, USR a avut un singur obiectiv, să formeze un Guvern cu puteri depline, care să vină cu soluţii la criza sanitară, la majorarea preţurilor la energie.

”În acest sens, am propus PNL şi UDMR un program, cu soluţii concrete. Din păcate, am constatat şi astăzi că PNL refuză o negociere cu premierul desemnat de preşedintele Iohannis şi nu pot să fac decât în continuare un apel către PNL să nu fugă de responsabilitate, pentru că România are nevoie de un guvern. USR rămâne determinat să propună până la începutul săptămânii viitoare, un Guvern, pentru că în Parlament se vede dacă există sau nu o susţinere”, a subliniat liderul USR.

”Până duminică, dacă PNL este în continuare interesat de discuţii, ştie unde să ne găsească, oricum noi suntem pregătiţi să mergem cu un guvern în Parlament, indiferent de ce se întâmplă, pentru că România are nevoie urgent de un guvern. Nu e momentul acum să pansăm ego-uri rănite. Important este să discutăm, să avem discuţii pragmatice şi să oferim soluţii. Nu este PNL pregătit să ofere soluţii, nicio problemă, USR va face acest lucru şi ne vom asuma mandatul, până la capăt”, a ţinut el să precizeze.

”Până duminică după-amiază, când vom avea Consiliul Politic, PNL-ul ştie unde să ne găsească, dacă au alte idei prin care să găsim soluţii, împreună, acum, nu mai târziu, pentru că oamenii nu aşteaptă”, a conchis el.