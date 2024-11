Ciucă: Ciolacu a desecretizat doar un obiectiv din administrarea RA-APPS, în scop electoral, folosind instituţia în campanie

Ciucă a susţinut că Ciolacu a locuit în vile de protocol încă din Guvernul Tudose, "deşi presa spune că ar deţine un apartament în Bucureşti".

"Am asistat azi la încă o demonstraţie de ipocrizie marca Marcel Ciolacu cu RA-APPS folosit ca instrument politic al PSD. Deşi are şi a avut mereu puterea, ca şef de partid şi premier, de a desecretiza cheltuielile RAAPPS, prin Secretarul General al Guvernului, astăzi vicepremierul care are în subordine RA-APPS - Marian Neacşu, Ciolacu a preferat să desecretizeze acum doar un obiectiv din administrarea Regiei Protocolului de Stat. Evident, doar în scop electoral şi folosind instituţia în campanie. Îi cer să fie total transparent, începând cu sumele alocate pentru renovarea vilei sale de protocol şi ale celorlalţi beneficiari din Guvern", a scris Ciucă pe Facebook.

El a arătat că a ales să locuiască acasă, la Baloteşti, "fără luxul vilelor de stat", şi când a fost şef de Stat Major, ministru, prim-ministru sau preşedintele Senatului.

Liderul PNL a transmis că e timpul ca PSD să înceteze să abuzeze de resursele statului, susţinând că Marcel Ciolacu a locuit în vile de protocol încă din Guvernul Tudose.

"În schimb, Marcel Ciolacu a locuit în vile de protocol încă din Guvernul Tudose, deşi presa spune că ar deţine un apartament în Bucureşti. Altă dovadă de ipocrizie. Să acuzi pe alţii de înclinaţie spre lux, dar tu să îl cauţi permanent. Dacă însă Marcel Ciolacu voia să se lupte cu preşedintele Iohannis, putea să candideze în 2014 sau 2019. Eu nu sunt preşedintele Iohannis! Publicul merită să ştie cum sunt folosiţi banii lor pentru astfel de privilegii. E timpul ca PSD să înceteze să abuzeze de resursele statului", a mai scris Ciucă.

El i-a propus premierul Ciolacu restructurarea RA-APPS şi i-a adresat acestuia întrebarea dacă pentru locuinţa unde stă în prezent, statul a cheltuit după 2016 suma de 6 milioane de euro în lucrări şi renovări.

"Dar este bine că subiectul RA-APPS a fost ridicat în atenţia publicului. Îi propun lui Marcel Ciolacu câteva lucruri şi am şi o întrebare pentru el: 1. RA-APPS să fie restructurată şi reorganizată şi să păstreze doar obligaţiile ce ţin de asigurarea misiunilor diplomatice şi a activităţilor de interes naţional şi să nu mai fie sanatoriu de lux pentru demnitari mici sau mari. 2. Este adevărat că pentru locuinţa pe care o foloseşti acum statul a cheltuit după 2016 suma de 6 milioane de euro în lucrări şi renovări, aşa cum dezvăluie un jurnalist?", a mai scris Nicolae Ciucă.

"În altă ordine de idei, consider că e vremea să revenim la temele importante pentru români: problemele oamenilor, economia ţării, securitatea, siguranţa zilei de mâine, poziţia noastră în UE, demografia şi relaţia cu statul", a mai transmis liderul PNL.

Guvernul a aprobat, joi, printr-o hotărâre, declasificarea HG 0999/2022 privind imobilul situat în bulevardul Aviatorilor nr. 86, aflat în administrarea Regiei Autonome - Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat.

Este vorba despre imobilul despre care mass-media a relatat că ar fi fost renovat pentru Klaus Iohannis, după ce acesta şi-ar încheia mandatul de preşedinte.

Potrivit unui comunicat al Secretariatului General al Guvernului, hotărârea declasificată joi prevedea trecerea unui imobil aflat în administrarea RA-APPS din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, cu atribuirea destinaţiei acestuia ca reşedinţă oficială pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român.

SGG a menţionat că HG din 2022 a fost postată şi pe site-ul Secretariatului General al Guvernului şi că urmează să fie publicată în Monitorul Oficial.

Hotărârea de Guvern nr. 0999/2022 poartă semnăturile fostului premier Nicolae Ciucă, a fostului secretar general al Guvernului Marian Neacşu, a şefului RA-APPS, Marius Grăjdan, şi a ministrului Finanţelor de la acea vreme Adrian Câciu.