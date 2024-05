Ciucă: În top 10 cele mai dezvoltate judeţe din ţară opt sunt sub administraţie liberală

"În top 10 cele mai dezvoltate judeţe din ţară, opt sunt sub administraţie liberală. Este absolut evident că singura soluţie pentru a putea să dezvoltăm comunităţile, pentru a putea să ne preocupăm de familii, de cetăţeni, de educaţia tinerilor, de servicii de sănătate, se pot dezvolta numai dacă reuşim să dezvoltăm economia, să aducem bani la buget", a spus Ciucă, la prezentarea candidaţilor din Teleorman la alegerile locale.

Preşedintele interimar al PNL Teleorman, Daniel Constantin, l-a prezentat pe Nicolae Ciucă, în momentul când i-a dat cuvântul, drept viitorul candidat la prezidenţiale al PNL.

"Campania aceasta se termină pe 9 iunie, o să avem o lună de zile de pauză, pe 15 iulie începem campania pentru funcţia de preşedinte al României. Va fi o onoare pentru noi să ne revedem de mai multe ori în acest an şi să îl conducem pe preşedintele nostru în drumul către Cotroceni. Îl invit alături de noi pe domnul Nicolae Ciucă", a spus Constantin.

Nicolae Ciucă şi-a început discursul amintind că a fost o perioadă scurtă de timp preşedinte interimar al PNL Teleorman. Acesta a vorbit despre creşterea şi consolidarea clasei de mijloc din mediul rural, subiect abordat în ultimele zile în deplasările în teritoriu. De asemenea, Ciucă s-a referit la asigurarea reprezentativităţii în ce priveşte egalitatea de gen, subliniind că 8.000 de femei se regăsesc pe listele PNL.

"Să nu uităm de ce am venit. Am venit să susţinem doi candidaţi aici, la Alexandria. Unul este secretarul de stat Marian Ţole, care candidează pentru preşedinţia consiliului judeţean (...), este un om cât se poate de devotat atât cauzei, cât şi tuturor atribuţiunilor de serviciu (...). Candidatul nostru la Primăria Alexandria, Haralambie Epure, are o experienţă, a fost prefect, este medic veterinar, a reuşit în profesie, a reuşit să dobândească experienţă administrativă", a spus Ciucă.

Liderul PNL şi-a încheiat discursul cu îndemnul "putere şi speranţă".