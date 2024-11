Ciucă, lui Ciolacu: Dacă mâine se termină cu politica, v-aţi gândit ce aveţi de gând să faceţi în viaţă?

"Uite unde era acela care stăpâneşte o meserie! Cum poate avea Marcel Ciolacu pretenţia să fie ales de români să-i reprezinte când el dispreţuieşte categorii întregi de oameni? După ce a vorbit cu dispreţ şi aroganţă despre militari, dar şi despre toţi cei care lucrează la stat, profesori, medici, pompieri, lucrători în administraţie, acum jigneşte tinerii. Cei care, zice candidatul PSD la preşedinţie, pleacă din ţară fiindcă nu stăpânesc o meserie", a scris Ciucă pe Facebook.

El a spus că îl întreabă serios pe Marcel Ciolacu ce meserie stăpâneşte, adăugând că "aroganţa tipică PSD-ului iese la suprafaţă".

"Uite unde era cel care stăpâneşte o meserie! Oricât s-ar preface domnul Ciolacu, aroganţa tipică PSD-ului iese la suprafaţă. Milioane de români învaţă, muncesc, încearcă să-şi facă un rost pentru ei, pentru familiile lor şi vine un politruc care şi-a petrecut toată viaţa pe la partid şi începe să arunce cu noroi. Îl întreb serios pe domnul Ciolacu: dumneavoastră ce meserie stăpâniţi? Dacă mâine se termină cu politica, v-aţi gândit ce aveţi de gând să faceţi în viaţă?", a mai scris Ciucă.

Premierul Marcel Ciolacu, candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, a declarat vineri că tinerii pleacă din România pentru că nu stăpânesc o meserie foarte bine, iar pentru a îndrepta acest lucru trebuie implementat învăţământul dual.

"Mi-a trimis Cătălin (Manea- n.r.) să citesc programul 'Romi pentru România 2024-2034'. Vreau să vă spun, nu este aproape nicio diferenţă între programul meu prezidenţial şi programul dumneavoastră. Nu a fost nicio colaborare între noi, nici eu nu v-am copiat pe dumneavoastră, nici dumneavoastră pe mine. Asta înseamnă că de fapt simţim la fel, ne dorim acelaşi lucru, ne dorim învăţământ dual implementat pentru tinerii noştri. Pentru că tinerii noştri, copiii noştri, nepoţii noştri, pleacă din România pentru că nu stăpânesc o meserie foarte bine", a spus Ciolacu la Adunarea Generală a Reprezentanţilor Comunităţilor de Romi din România de la Sala Palatului.

El a adăugat că uneori tinerii români pleacă să-şi "împlinească un vis" şi constată că ajung într-o ţară străină, unde trebuie să muncească mai mult decât ceilalţi "pentru că ei nu ştiu o meserie".

"Ei vin dintr-un sistem în care am lâncezit, într-un sistem, cu toate că am făcut paşi imenşi, nu am investit cât ar fi trebuit în învăţământul dual. Învăţământul dual în acest moment, am modificat toată legislaţia, poate fi continuat până la universitate, în funcţie de fiecare tânăr, cât îşi doreşte de mult. Cel mai important pentru noi să lăsăm în urma noastră este ca tinerii să fie bine plătiţi şi bine ancoraţi în realităţile economice şi în societate. Acesta este cel mai important proiect care trebuie să ne unească", a mai afirmat Marcel Ciolacu.