Ciucă: Revendicările salariale ale profesorilor vor fi rezolvate în legea salarizării unitare

”Reiterez disponibilitatea mea şi a întregului aparat guvernamental la dialog, oricât va fi nevoie”, a spus premierul despre conflictul din educaţie.

”Am susţinut, încă de la început, că elevii şi părinţii nu trebuie să fie afectaţi de greva din educaţie şi că trebuie să le garantăm continuarea procesului educaţional. Am avut astăzi o întâlnire cu reprezentanţii asociaţiilor de părinţi şi elevi şi o discuţie despre situaţia cu care ne confruntăm zilele acestea. Am repetat că solicitările cadrelor didactice sunt legitime, dar că soluţia nu este o grevă generală pe final de an şcolar, atunci când trebuie încheiate mediile şi pregătite examenele naţionale”, spune premierul Ciucă într-o postare pe Facebook.

Şeful Executivului arată că ”revendicările salariale ale profesorilor vor fi rezolvate în legea salarizării unitare, pe care Ministerul Muncii o va finaliza până la 15 iulie”.

”În plus, ordonanţa cu măsurile pentru profesori, care cuprinde Anexa 8, ajutorul pentru debutanţi şi cei care predau în zone defavorizate vor intra în şedinţa de guvern de vineri”, spune premierul.

”Am făcut apel la cei prezenţi astăzi la întâlnirea de la guvern să susţină demersurile noastre pentru a debloca această situaţie. Reiterez disponibilitatea mea şi a întregului aparat guvernamental la dialog, oricât va fi nevoie. Cred în continuare că doar comunicarea susţinută şi colaborarea sunt căile prin care putem să depăşim situaţia creată”, mai spune Nicolae Ciucă.