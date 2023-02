Ciucă: Vom aloca 51 de milioane de lei pentru refacerea a 16 obiective afectate de cutremur în judeţul Gorj

"Ieri am avut un dialog şi o analiză pe o serie de măsuri pe care am început să le materializăm, o parte dintre ele vor fi materializate chiar în şedinţa de guvern de astăzi. Am stabilit, astfel, să analizăm şi să aprobăm în şedinţa de guvern o hotărâre pentru reabilitarea şi, eventual, construcţii pentru clădirile care au fost afectate din judeţul Gorj. Este vorba despre aproximativ 51 de milioane de lei care vor fi alocaţi la 5 unităţi administrativ-teritoriale pentru 16 obiective", a declarat Nicolae Ciucă, miercuri, în şedinţa de guvern.

El a adăugat că Executivul va analiza în primă lectură şi un proiect de ordonanţă de urgenţă privind un programul de reabilitare a şcolilor cu risc seismic I.

"Şi, de asemenea, un proiect de lege, tot în primă lectură, prin care se vor simplifica procedurile privind elaborarea documentelor şi diminuarea timpului de acordare a avizelor şi aprobărilor. Practic, aflarea în primă lectură a ordonanţei de urgenţă şi a proiectului de lege este determinată tot de decizia de a diminua timpul de avizare la nivelul ministerelor şi, în felul acesta, în şedinţa de guvern viitoare vom analiza şi aproba atât ordonanţa de urgenţă, cât şi proiectul de lege", a precizat Ciucă.

În completare, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a precizat că suma de 51,4 milioane de lei va fi alocată pentru refacerea clădirilor afectate de cutremur din municipiul Târgu Jiu, oraşul Tismana, comuna Arcani, comuna Runcu şi comuna Stăneşti, pentru lucrări de reparaţii, consolidări, chiar şi desfiinţare de obiective de investiţii şi reconstruire la 16 obiective, toate din domeniul învăţământului.

"Această hotărâre se bazează pe hotărârea Comitetului Judeţean de Situaţii de Urgenţă şi pe proiectul de hotărâre de guvern înaintat de Instituţia prefectului judeţului Gorj, respectiv Consiliul Judeţean Gorj şi avem toate avizele pentru acest proiect de hotărâre de guvern", a explicat ministrul.

El a detaliat şi cu privire la proiectul de ordonanţă de urgenţă privind programul guvernamental destinat consolidării şcolilor care sunt expertizate cu grad de risc seismic I.

"Acest program guvernamental va porni cu clădirile care sunt astăzi expertizate risc seismic I, dar există, evident, posibilitatea, pe măsură ce vor mai fi alte clădiri, eventual, expertizate în această categorie, ca ele să fie incluse automat în programul guvernamental şi să fie finanţate. Toate categoriile de cheltuieli legate de consolidarea acestor şcoli vor fi decontate prin acest program, iar introducerea în programul guvernamental se va face pe baza listei comunicate de Ministerul Educaţiei. Beneficiarii acestor investiţii sunt autorităţile administraţiei publice locale, cărora le punem la dispoziţie o procedură simplificată de derulare a investiţiilor. În primul rând, soluţia tehnică se va baza pe raportul de expertiză de încadrare în risc seismic I şi se va trece direct la întocmirea unui proiect tehnic, având în vedere că putem să determinăm standarde de cost pe consolidare de risc seismic şi care vom propune să fie aprobate prin ordin de ministru", a arătat Cseke Attila.

De asemenea, a adăugat ministrul, în cadrul acestui program se va propune reducerea termenelor pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a avizelor şi acordurilor acordate de instituţii ale statului, respectiv şi a termenului de emitere a autorizaţiei de construcţii.

"Această soluţie este prevăzută în proiectul Codului urbanismului, proiect de lege cu care vom veni în şedinţa de guvern cât mai curând, în cursul lunii martie, în mod cert, dar pentru acest program guvernamental pe care îl dorim rapid implementat, am devansat aceste soluţii, care se vor regăsi şi în Codul urbanismului", a declarat ministrul Dezvoltării.

Ministrul a vorbit şi despre proiectul de lege privitor la construcţii, aflat, miercuri, tot în prima lectură, pe ordinea de zi a şedinţei de guvern.

"Propunem impunerea unor termene pentru prima etapă în procedura de clasificare a clădirilor pe risc seismic, şi anume acea procedură de evaluare vizuală rapidă, care este în vigoare de anul trecut în legislaţia specifică. Şi pe partea de clădiri cu destinaţie de şcoli, respectiv de unităţi sanitare, vom propune ca aceste termene, evaluarea vizuală rapidă să înceapă până cel târziu 1 ianuarie 2024 şi să se finalizeze la 1 noiembrie 2024. (...) Angajaţi ai unităţilor administrativ-teritoriale, proprietarii clădirilor, cu ingineri proprii, pot să facă această evaluare vizuală rapidă. (...) Deci, prima etapă evaluarea vizuală rapidă şi apoi, unde este necesar, raportul de expertiză", a afirmat Cseke.