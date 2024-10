Claudiu Năsui (USR): Românii să se pregătească de creşteri de taxe dacă PSD şi PNL vor forma următorul guvern

Potrivit reprezentantului USR, ”România guvernată de Marcel Ciolacu are o mare problemă cu deficitul bugetar. Altfel spus, statul cheltuie mult mai mult decât colectează prin taxe, de la populaţie şi de la companii şi în plus, toate reformele şi tăierile de cheltuieli inutile anunţate de Marcel Ciolacu au rămas doar la stadiul de vorbe”.

”Ca să înţelegeţi cât de rău stăm. Conform regulilor UE, trebuia să avem un deficit de 1%, maximum 3% (limita superioară de atins în cazuri excepţionale). Anul trecut, deficitul a fost de 5,6% conform metodologiei Ministerului Finanţelor, 6,6% conform UE. Anul acesta, conform bugetului în care nu mai crede nimeni, vom avea 7,9%, dar, cel mai probabil, deficitul va merge mult peste 8%. Deci orice guvern vine după alegeri trebuie să cureţe dezastrul de acum lăsat în urmă de PSD-PNL. Iar UE ne întreabă pe bună dreptate: ce aveţi de gând să faceţi?”, afirmă deputatul Claudiu Năsui.

Datele oficiale arată că actualul guvern PSD-PNL preconizează o creştere a impozitului pe salarii şi venit de la 2,8% din PIB, cât este anul acesta, la 4% din PIB. Asta înseamnă că PNL-ul lui Ciucă şi Iohannis, de mână cu PSD, a hotărât deja să crească semnificativ impozitul pe venit de la 10% la 16%, arată USR.

”Asta, ca să aveţi o idee cât ar urma să crească taxarea muncii de anul viitor. PSD vă zice minciuna «că aşa vom avea cotă unică». De parcă cota unică înseamnă să aibă toate impozitele aceeaşi cotă. PNL va zice că a apărat cota unică şi amândoi vor zice «oricum, în trecut, cota unică era de 16%». Ceea ce e corect. Dar pe vremea aceea contribuţiile erau mult mai mici. PSD a crescut contribuţiile şi a redus impozitul pe venit în 2018. Şi iată că în 2025 vor lăsa contribuţiile la nivelul mărit, dar vor creşte la loc impozitul pe venit”, declară fostul ministru al Economiei Claudiu Năsui.

Deputatul USR subliniază că soluţia corectă este scăderea de taxe, nu creşterea lor. USR propune scăderea taxării muncii şi reducerea cheltuielilor statului. ”USR vrea să lase mai mulţi bani în buzunarele angajaţilor prin reducerea taxării muncii şi prin unificarea deducerilor care există în prezent la salarii precum şi extinderea lor la nivelul unui salariu minim.

USR propune „zero taxe” pe 1.200 de lei din salariu, ceea ce va însemna un plus de 500 de lei pentru fiecare angajat. Tinerii sub 29 de ani vor fi scutiţi de plata taxelor pentru 2.400 de lei, ceea ce va însemna un plus de 1.000 de lei pentru fiecare. Pentru părinţi, nivelul până la care veniturile nu vor fi impozitate va creşte la 3.400 de lei, ceea ce se va materializa într-un venit suplimentar de 1.500 de lei. De asemenea, pentru fiecare copil, nivelul de la care salariul va fi impozitat va creşte cu încă 1.200 de lei, ceea ce va însemna un plus de 500 de lei pentru fiecare copil în parte. De asemenea, USR propune revenirea la sistemul anterior de taxare şi pentru microîntreprinderi, şi pentru activităţile independente deoarece munca trebuie încurajată, nu penalizată”, anunţă fostul ministru.

„Alegerile de anul acesta sunt despre taxare. PSD şi PNL vor să crească taxele, USR vrea să reducă cheltuielile şi să-i răsplătească pe cei care muncesc corect”, conchide Claudiu Năsui.