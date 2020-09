Clotilde Armand acuză fraude la vot şi publică imagini cu procese verbale pe care codul QR este aplicat: ”Aşa a numărat PSD!”

”Tudorache şi toţi cei care au participat la această tentativă o să răspundă în faţa Justiţiei”, a afirmat Armand. Uşterior Armand a publcat procese verbale pe care codul QR este aplicat, alături de mesajul: Aşa a numărat PSD voturile. Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a declarat, pentru News.ro, că imaginile publicate de Clotilde Armand şi acuzaţiile care i se aduc sunt ”nişte prostii”. Poliţia Capitalei face cercetări, iar persoana care a fost văzută cu procesele în mână a fost audiată. Candidatul susţinut de PNL, USR şi PLUS la Primăria Sectorului 5, Cristian Băcanu, acuză fraudarea votului şi anunţă că se va cere renumărarea. ”Avem dovada că într-o secţie de vot au fost furate 90 de voturi PNL de la consiliul local”,afirmă Cristian Băcanu. Preşedintele USR Sector 4, Paul Ene, reclamă furturi ale voturilor Alianţei, în mai multe secţii de votare. Potrivit acestuia, la Secţia 759, deşi au fost raportate zero voturi pentru USR PLUS, în realitate erau 382, ceea ce situa Alianţa pe locul 1 în secţia respectivă. ”Aşa se fură”, a afirmat Ene.