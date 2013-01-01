Homepage » Actual

Pălărie (USR): Proiectul de lege privind plata pensiilor private, în analiză; ar putea fi amendat în Parlamemt

| 12 aug, 17:36

Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, a declarat, marți, că proiectul de lege privind pensiile private este încă în analiză, iar după aprobarea sa în Guvern va fi trimis spre adoptare Parlamentului, unde poate fi amendat.

 

'Ceea ce Guvernul a pregătit și, dacă înțeleg eu bine, la propunerea ASF, este un proiect de lege care va ajunge în Parlament, va fi dezbătut, vor fi discuții tehnice din nou și în cadrul USR și al partidelor partenere din coaliția de guvernare. Eu mă aștept să fie ceva modificat. Va ajunge în Parlamentul României, în ședință ordinară, după ce la 1 septembrie vom reporni activitatea oficială', a explicat Pălărie, la Senat.
El a avansat ca posibilitatea retragerii integrale a sumei acumulate în timp prin Pilonul II de pensii pentru probleme medicale.
'Există țări în care, dacă nu greșesc, Germania, Statele Unite, (...) în momentul în care ai o situație medicală care necesită o sumă de bani și tu poți să faci dovada faptului că ai nevoie de componenta de bani din fondul tău acumulat în timp pentru cheltuieli medicale. Asta nu ar trebui să fie o interdicție. Regula spune că nu poți lua decât o anumită sumă lunar', a adăugat Ștefan Pălărie.
Liderul senatorilor USR a menționat că un al doilea pachet de măsuri menit să reducă deficitul bugetar ar putea fi adoptat de Guvern în jurul datei de 24 august.
Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost prezentat pe 8 august, în primă lectură, în ședința de Guvern. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, preciza la briefingul de la finalul ședinței de atunci a Guvernului, că actul normativ prevede două forme de extracție: pensia de tip retragere programată, care se va plăti pe o perioadă determinată, cu garanția rambursării integrale a activului acumulat, și pensia viageră, cu plată pe toată durata vieții participantului.

 

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ