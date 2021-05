Consilierul USR PLUS care a votat bugetul local alături de PNL şi PMP, încălcând linia partidului, va fi exclus din partid

Birourile judeţene reunite ale USR şi PLUS Iaşi vor propune, miercuri seară, Biroului Naţional USR PLUS excluderea lui Cezar Baciu din partid, a declarat liderul USR PLUS Iaşi, deputatul Cosette Chichirău.

Ea a precizat că această excludere nu se poate face direct de către Biroul Local sau cel Judeţean din cauza faptului că USR şi PLUS sunt în prezent în procedura de fuziune.

La rândul său, celălalt lider USR PLUS Iaşi, deputatul Monica Berescu, afirmă că bugetul local este "unul care condamnă Iaşul la regres şi îl face captiv unor grupuri infracţionale organizate, girate şi validate prin semnătura primarului".

"Nu este asigurată finanţarea pentru niciun proiect cu impact major şi real în bunăstarea ieşenilor, ci sunt alocate firimituri pentru a simula surse de finanţare. Practic, la finalul acestui an vom avea din nou o execuţie bugetară în care primarul este incapabil să cheltuiască banii alocaţi pentru investiţii iar peste 50% din buget va fi utilizat pentru salarii", a precizat deputatul Monica Berescu.

Bugetul municipiului Iaşi a fost adoptat, miercuri, într-o şedinţă extraordinară a Consiliului Local, după ce un reprezentant USR PLUS a votat în favoarea proiectului, alături de consilierii PNL şi PMP, asigurându-se astfel majoritatea necesară.

Şedinţa extraordinară a CL Iaşi a durat doar 30 de minute, iar bugetul local a fost aprobat, în favoarea proiectului votând 14 consilieri, respectiv 11 de la PNL, doi de la PMP şi unul de la USR PLUS, potrivit News.ro.

Votul consilierului USR PLUS Cezar Baciu a fost decisiv pentru trecerea proiectului de buget local, PNL şi PMP având împreună doar 13 voturi, cu unul mai puţin decât reprezintă majoritatea simplă în consiliu.

Baciu a precizat că decizia sa de a vota altfel decât a decis partidul este în conformitate cu jurământul pe care l-a depus în momentul validării sale în funcţia de consilier.

Consilierii PSD au părăsit sala în momentul votului, iar ceilalţi doi consilieri USR PLUS prezenţi la întrunire s-au abţinut de la vot. Şase consilieri USR PLUS nu au venit la şedinţa extraordinară de consiliu.

Mihai Chirica l-a numit ulterior pe Cezar Baciu drept ”slujitor credincios al comunităţii”.