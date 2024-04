Constanţa: Preşedintele CJ Mihai Lupu candidează pentru un nou mandat din partea PUSL

Mihai Lupu a afirmat luni, pe pagina sa de Facebook, că PNL l-a abandonat pentru că nu a fost o marionetă.

”Familia mea politică m-a trădat şi m-a minţit! Cei în care am avut încredere, cei care ar fi trebuit să mă sprijine pentru că împărtăşesc aceleaşi valori şi viziune mi-au întors spatele mie şi, mai grav, au întors spatele judeţului Constanţa. Am fost victima unui joc murdar de putere, unde loialitatea şi competenţa au fost sacrificate pe altarul intereselor meschine ale partidelor mari. PNL-ul m-a abandonat pentru că nu am fost o marionetă şi nici un yesman, iar PSD-ul a demonstrat că nu s-a schimbat deloc în ultimii ani şi face în continuare jocuri pe sub masă în funcţie de interese de grup şi de moment. Prezentarea candidaţilor la cârciumă este cea mai bună dovadă că ciolanul este tot ce contează pentru social democraţii de la Constanţa”, a afirmat Mihai Lupu.

El a anunţat că se alătură PUSL, formaţiune care îl va susţine la alegerile din 9 iunie.

”Este revoltător să văd cum politicienii trădează încrederea oamenilor în scopul de a-şi urmări propriile interese. Nu mai pot privi pasiv cum jocurile murdare ale politicii locale sunt jucate pe spinarea cetăţenilor noştri, ignorându-ne nevoile şi aspiraţiile. Mă alătur Partidului Umanist Social Liberal (#PUSL), un partid care îmbrăţişează valorile sincerităţii, integrităţii şi loialităţii. Împreună cu aceşti oameni curajoşi, am de gând să lupt pentru o administraţie responsabilă, transparentă şi orientată către binele comunităţii noastre”, a transmis Mihai Lupu.

El a mai afirmat că va continua proiectele începute şi va accesa noi fonduri pentru dezvoltarea judeţului.

Mihai Lupu a fost urmărit penal de DNA. pentru luare de mită, alături de directorul Direcţiei Generale Administrarea Domeniului Public şi Privat, Ermil Chelariu, şi alţi funcţionari din primăriile Năvodari şi Mangalia.

Funcţionarii au fost acuzaţi ar fi oferit informaţii nepublice unui om de afaceri pentru a câştiga mai multe licitaţii, iar Lupu, Chelariu şi un alt funcţionar ar fi primit în schimb plante decorative şi ar fi beneficiat de lucrări de amenajare a grădinilor.

După începerea urmăririi penale, Mihai Lupu a demisionat din funcţia de vicepreşedinte al organizaţiei judeţene a PNL Constanţa. Ulterior, PNL Constanţa i-a retras sprijinul politic.

După câteva luni, acuzaţia de mită adusă lui Mihai Lupu a fost clasată de DNA.