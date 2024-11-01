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Constantin Toma: Deciziile PSD nu sunt conforme cu realitatea; dacă m-ar da afară, aș dormi mai liniștit

| 29 iun, 18:58

Primarul municipiului Buzău, social-democratul Constantin Toma, a declarat, luni, că PSD ar trebui să facă un acord pentru intrarea la guvernare, arătând că poziția sa critică este asumată, indiferent dacă la un moment dat va fi dat afară, situație în care ar 'dormi mai liniștit'.

 

'Sper ca domnul președinte Nicușor Dan să ia o decizie. Este nevoie pentru că țara are nevoie de un Guvern care să ia decizii, mai ales în această situație. Vin rapoartele firmelor de rating în luna iulie, august și, în situația în care trecem în 'junk', va fi foarte dificil de finanțat țara. Trebuie și PSD-ul să înțeleagă că este nevoie de un acord, așa cum a fost și acordul politic dinainte. Nu are 50% ca și partid, are 22%, cu cei care au mai venit - în jur de 25 - 26%, dar este insuficient, pe aritmetica electorală, să poată să facă o majoritate, iar în aceste condiții trebuie să ai un acord, să îți iei niște angajamente pe care trebuie să le și respecți, treabă care nu s-a întâmplat cu fostul acord politic încheiat de coaliție', a declarat, la finalul ședinței Consiliului Local Municipal, primarul Constantin Toma.
În plus, edilul a precizat că își asumă criticile pe care le-a avut la adresa conducerii partidului în ultima perioadă, inclusiv o eventuală excludere din PSD.
'Eu fac niște constatări legate de faptul că, în sfârșit, în cea mai grea situație a țării după 1990, deciziile care se iau în PSD, părerea mea, nu sunt conforme cu realitatea. Oamenii au nevoie de un Guvern stabil, iar ei au răsturnat, vorbesc de Grindeanu și cei apropiați, au răsturnat Guvernul din care făcuseră și ei parte și nu au pus nimic în loc. Nu sunt în stare să pun ceva în loc, care să creeze stabilitate, din păcate. Mă dau afară când doresc ei. Eu am declarat, o declar și aici, în situația în care, eu știu, m-ar da afară, aș dormi mai liniștit. N-am niciun fel de problemă, pentru că nu poți să rămâi într-o organizație în care nu ești apreciat, nu ești respectat și consider că am muncit în acești 10 ani mult', a precizat Constantin Toma.

 

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