Corina Creţu îşi anunţă demisia din Pro România, considerând ”o decizie greşită” colaborarea cu AUR

”Cu regret, am hotărât astăzi să demisionez din PRO România”, anunţă Corina Creţu.

În opinia sa, ”sprijinirea populismului, a ultra-naţionalismului şi a anti-europenismului reprezintă, cel mai mare pericol pentru România şi pentru generaţiile care vin”.

”De aceea, colaborarea dintre PRO România şi AUR este o decizie greşită - pentru partid, pentru oamenii care au crezut în acest proiect politic şi, în definitiv, pentru ţară. Este o decizie pe care nu o pot gira, motiv pentru care am hotărât astăzi să demisionez din PRO România. Îmi pare rău ca, în ciuda apelurilor repetate ale Preşedintelui PRO-Romania şi ale mele, nu am reuşit o formă de colaborare cu PSD. În aceste condiţii, am militat pentru participarea pe cont propriu a PRO România în alegeri, decizie care a fost şi adoptată în cadrul ultimului Congres PRO România. În ceea ce mă priveşte, am fost şi rămân o social-democrată convinsă”, precizează ea.

Corina Creţu subliniază că a fost membră PSD timp de 29 de ani, vicepreşedintă a Grupului S&D din Parlamentul European, vicepreşedinte al Parlamentului European, vicepreşedinte al Partidului Socialiştilor Europeni (PES), Comisar European din partea SD.

Ea îi mulţumeşte lui Victor Ponta pentru colaborare.

”Mulţumesc mult fostului Prim-Ministru Victor Ponta pentru buna colaborare în calitate de Comisar European, cat şi în cadrul partidelor PSD şi apoi PRO România”, mai afirmă europarlamentarul în mesaj.

”Am apărat întotdeauna, cu toată convingerea, valorile stângii moderne, pro-europene, nevoia de dezvoltare şi modernizare, de folosire a fondurilor europene, a programelor Erasmus, a liberei circulaţii, a extinderii Uniunii Europene şi a tuturor beneficiilor pe care le aduce proiectul european. Îmi doresc să duc acest mandat de Membră a Parlamentului European la capăt cu bună-credinţă, împăcată cu acţiunile mele, promovand aceleaşi valori în care am crezut şi cred. Le doresc mult succes tuturor celor care, în aceste vremuri atât de dificile, continuă să lupte pentru o Românie cu adevărat europeană. Numai bine tuturor!”, afirmă Corina Creţu în finalul mesajului său.

G4Media a relatat că Pro România şi AUR negociază o alianţă.

Liderul Pro România Victor Ponta a declarat pentru G4Media că ”negocierile sunt făcute de către Secretarul General şi ceilalţi lideri Pro România”.

”Eu cu siguranţă nu candidez pentru nicio poziţie – dar o să susţin acei candidaţi despre care cred că merită”, a precizat el.