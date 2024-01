Corina Creţu: România înregistrează cea mai mare rată a mortalităţii evitabile din UE

”Din păcate, România înregistrează cea mai mare rată a mortalităţii evitabile din UE, iar mortalitatea prin cauze tratabile fiind de două ori mai mare decât media UE. Totodată, disparităţile în ceea ce priveşte infrastructura de asistenţă medicală sunt extrem de profunde. Avem, în România, în jur de 53,000 de unităţi medicale în zonele urbane şi doar 12,000 în zonele rurale, ceea ce creează inegalităţi majore între cetăţenii din regiunile urbane şi cele din mediul rural. În calitate de fost Comisar European pentru Politică Regională, am fost martor la modul în care fondurile europene pot transforma faţa unei regiuni. Prin urmare, am aprobat finanţarea a trei spitale regionale din România din Iaşi, Craiova şi Cluj Napoca, în valoare totală de 1,2 miliarde de euro. Fiecare spital trebuie să aibă între 800 şi 850 de paturi. Aceste spitale ar fi fost incredibil de utile pentru România acum şi în timpul pandemiei, reducând presiunea asupra sistemului de sănătate în timpul pandemiei”, a declarat Corina Creţu.

În opinia sa, accesul la servicii medicale de sănătate este un drept fundamental universal, însă pandemia Covid-19 a adâncit şi mai mult disparităţile dintre regiuni, afectând cu precădere oamenii vulnerabili din zonele rurale.

Creţu mai aminteşte că în Uniunea Europeană, 17% din gospodării se confruntă cu dificultăţi în a-şi permite asistenţa medicală atunci când au nevoie de aceasta. Şi mai grav, pentru cei care trăiesc sub pragul sărăciei, procentul ajunge la 30%.

”În perioada 2014-2020, când am gestionat portofoliul de dezvoltare regională, au fost prevăzute aproximativ 9 miliarde de euro, finanţări din FEDR şi FSE, pentru investiţii în domeniul sănătăţii în cele 27 state membre. Principalele priorităţi au fost infrastructura de sănătate şi accesul la asistenţă medicală”, afirmă Corina Creţu.

Potrivit Comisiei Europene, 39 de milioane de europeni au beneficiat de servicii de sănătate noi sau modernizate în UE datorită politicii de coeziune, până la sfârşitul anului 2019.

”De ani de zile am vorbit despre utilitatea şi urgenţa spitalelor regionale. Am încercat, prin toate mijloacele pe care le aveam la dispoziţie în calitate de Comisar European, să grăbesc construcţia acestor spitale. Sunt convinsă că fondurile europene pot reduce in mod profund inegalităţile din sistemele de sănătate, însă aceşti bani trebuie să fie gestionaţi corect, prin proiecte concrete şi bine gândite, care vor duce la modernizarea sistemului medical. ❗️Dreptul la sănătate trebuie să fie accesibil tuturor, iar acesta nu trebuie să depindă de locul in care locuim”, a conchis europarlamentarul Pro România.