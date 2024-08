Corina Creţu: Sper ca numirea lui Negrescu în CE să se desfăşoare lin, fără atacurile la care eu am fost supusă

"În urma declaraţiilor de azi ale prim-ministrului, dl. Marcel Ciolacu, doresc să îi urez succes fostului meu coleg Victor Negrescu în drumul său de a deveni Comisar European din partea României. Cu Victor Negrescu am fost colegi în Parlamentul European, am colaborat foarte bine, apoi pe vremea când ocupam funcţia de comisar, iar Victor era ministru pentru afaceri europene, am redevenit colegi apoi din 2019 şi până în vară, lucrând împreună în Comisia pentru Control Bugetar. M-a bucurat mult faptul că, după 10 ani de când am fost aleasă vicepreşedinte al Parlamentului European, un român - Victor Negrescu - a redobândit din nou această funcţie pentru Grupul Social-Democrat (SD). În contextul dezbaterilor din ultimele zile, doresc să precizez că, în 2014, Serviciile Juridice ale Comisiei Europene au stabilit clar faptul ca este atributul exclusiv al Primului-Ministru de a desemna numele Comisarului, după cum este atributul exclusiv al Preşedintei Comisiei Europene de a alege portofoliul acordat fiecărei ţări în parte (...). Sper sincer ca numirea lui Victor Negrescu să se desfăşoare lin, fără atacurile interne şi internaţionale la care eu am fost supusă în 2014, în perioada nominalizării mele în funcţia de Comisar European de către prim-ministrul de atunci, Victor Ponta, căruia îi mulţumesc pentru încredere (...). Sper sincer ca acest lucru să nu se mai repete, în ciuda campaniei electorale care se apropie, pentru că nu ar face decât rău ţării", a arătat, joi, Corina Creţu pe Facebook.

Corina Creţu a salutat, de asemenea, şi acordul între premierul Marcel Ciolacu şi preşedinta Comisiei Europene privind relansarea unui nou plan de investiţii, "de care România are atâta nevoie".

Cât despre activitatea sa de Comisar European pentru Politică Regională, Corina Creţu a spus că este mândră, fiind a aprobat toate proiectele pe care le-a depus România în perioada 2014-2019, în valoare de peste 7 miliarde de euro.

"În plus, am aprobat proiectele retrospective şi am preluat pe fonduri europene toate creditele pe care le avea România la acea dată, degrevând bugetul naţional de această povară. Astfel, în perioada în care am ocupat funcţia de Comisar European, România a încasat fonduri europene de peste 12 miliarde de euro doar din politica regională, de care am fost responsabilă, lucru care se vede în fiecare localitate şi în viaţa fiecărui cetăţean", a mai arătat Corina Creţu.