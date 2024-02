Crin Antonescu: PNL poate produce un candidat câştigător la preşedinţia României

Eu cred că exceptând poziţia de preşedinte al Comisiei Europene, pentru care doamna von der Leyen îşi va depune candidatura, cu susţinerea PPE din care şi Klaus Iohannis şi PNL fac parte şi ca atare, nu ar avea cum să aspire Klaus Iohannis la această funcţie (..) toate variantele sunt în joc”, a spus Crin Antonescu, într-o intervenţie la Antena 3, despre o posibilă poziţie europeană pentru şeful statului, după terminarea mandatului.

Crin Antonescu a arătat că ”toate posibilităţile sunt deschise, dar asta depinde de foarte mulţi factori care nu sunt nici la vederea noastră şi nici nu putem face pronosticuri”.

”Depinde şi de scorul pe care îl va obţine la europarlamentare, România, în general, de modul în care se vor desfăţura negocierile pentru celelalte funcţii. Eu personal nu am nicio informaţie dar cred că primul lucru pe care ar trebui să îl aflăm, dacă am putea, ar fi ce opţiune are preşedintele nostru”, a mai afirmat fostul lider al PNL.

Întrebat dacă a sacrificat PNL şansa de a avea candidat la prezidenţiale, Crin Antonescu a spus că ”nu vede cine a dat indicii atât de clare că PNL va avea sau nu va avea candidat ( la prezidenţiale, nr).

”Lăsând la o parte faptul că PNL, atâta vreme cât are o legătură de suflet şi politicăcu preşedintele Iohannis, nu aar avea nimic de pierdut dacă preşedinetel ar deveni preşedinte al Consiliului European sau într-o funcţie foarte improtantă, dar nu cunosc, chiar şi de la distanţă, să există o înţelegere prin care PNL să nu mai aibă candidat la preşedinţia României”, a subliniat Antonescu. ”Deciziile pe care un partid le ia se judecă în raport cu contextul internaţional cu totul şi cu totul special pe care îl trăim. Noi nu putem în situaţia actuală din lumea asta, să continuăm, aşa cum fac unii, să facem un program de ţară din lupta împotriva PSD. Asta poate să îi rămână domnului Orban. Eu cred că PNL poate produce candidat şi candidat câştigător la preşedinţia României. Cred că este normal ca un partid de talia sa să aibă această aspiraţie, dar ce se va întâmpla mai departe, dacă va avea o formulă de înţelegere cu alt partid sau alte partide, nu am de unde să ştiu acum”, a mai comentat Crin Antonescu.