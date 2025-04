Crin Antonescu: Președintele României nu își poate permite să aibă ambiții mici

'Am să mai vorbesc doar de câteva ambiții pe care cred că trebuie să le aibă România, Guvernele sale, Guvernul său, responsabilii săi politici, în frunte cu președintele. Spuneam că președintele României nu își poate permite să aibă ambiții mici. Noi am văzut, nu vreau să redeschid o istorie tristă, președinți cu ambiții mici, chiar meschine. Nu, președintele nu-și poate permite să aibă ambiții mici, trebuie să aibă ambiții mari, pentru că e vorba de ambițiile pentru țara sa. Și aceste ambiții sunt ca România să fie indispensabilă pe măsura ei, pe statura ei, dar indispensabilă în relațiile de cooperare strategică. Vorbim mult despre cum îi convingem pe americani, noua administrația americană, să ne bage în seamă. E o discuție care capătă aspecte aproape comice, dacă nu triste. Îi vom convinge și pe americani și pe oricine vrem să-i convingem să ne bage în seamă așa cum se cuvine și cum am fost băgați și cum vom mai fi atunci când vom avea ceva de spus, ceva de adus și când vom avea ceva indispensabil. E datoria noastră să găsim acest ceva indispensabil. Și asta este o ambiție și o ambiție mare', a afirmat Antonescu.

El a evidențiat că România are resurse naturale, resurse de inteligență, de competență. 'Putem avea ambiții să fim, de exemplu, furnizori de securitate energetică', a completat Crin Antonescu.

'Avem o școală de gândire europeană, avem academicieni, universitari, diplomați, eseiști, scriitori care pot spune ceva despre Europa, pentru Europa, în Europa. Lucrurile astea nu trebuie să mai fie exerciții solitare. Lucrurile astea trebuie impulsionate, trebuie stimulate, trebuie adunate într-un efort de coordonare, un efort de integrare pe care cine altul decât președintele să și-l asume', a transmis Antonescu.