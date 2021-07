Cristian Ghinea: Este destul de enervant că în campania internă din PNL suntem folosiţi noi ca sac de box

"Este destul de enervant că în campania internă din PNL suntem folosiţi noi ca sac de box, noi, miniştrii USR PLUS mai ales. Asta trebuie să înceteze pentru că nu face decât să erodeze încrederea în parteneri şi e nevoie în coaliţie de încredere. Apoi, se tot vântură ideea că e ca în jocul ăla cu scaunele muzicale, că se plimbă unii, se aşează şi rămân oamenii pe afară, că se redistribuie ministerele ca un fel de... E o tâmpenie. Înţeleg că sunt unii supăraţi de prin PNL, nu ne-au dat ministerele lor. Ministerele nu sunt ale PNL, ministerele se distribuie pe o formulă rezultată din alegeri. USR PLUS a avut 15 la sută în alegeri, asta este ponderea noastră în coaliţie, înţelegem că PNL a trecut de la un guvern monocolor la un guvern de coaliţie, dar nu e ca şi când s-au dat de pomană ministere. S-au dat pe nişte procente electorale. Dacă nu mai convine această distribuţie, noi putem trece în opoziţie. Dacă. Nu zic. Dar să tot fim, aşa, ameninţaţi în discuţiile din PNL că poate îi luăm lui ăsta ministerul ăsta, poate îi luăm lui Drulă ministerul... Ministerul lui Drulă acum performează, efectiv au ajuns la 280 la sută rată de absorbţie pe infrastructură şi la jumătatea anului au consumat toţi banii de la buget. Acesta este gradul de performanţă al lui Drulă. De ce se pune în discuţie să se ia ministerul ăsta de la Drulă?”, a declarat Cristian Ghinea, într-o conferinţă de presă, potrivit News.ro.

Ghinea a afirmat că USR PLUS are miniştrii pregătiţi pentru ministerele pe care le conduc.

"Un guvern stabil şi o coaliţie trebuie să se bazeze pe o predictibilitate. Noi avem oameni foarte potriviţi pentru ministerele pe care le avem. Nu vorbesc despre mine, dau exemplul lui Drulă, din nou. De ce ar trebui să fie sub semnul întrebării aceste idei, că are cineva aceste proiecte în care are cineva din PNL cheful de a schimba şi mesajul meu este foarte clar şi răspicat, nu se pune problema de o schimbare a portofoliilor, după Congresul PNL. Dacă aşa se pune problema, atunci plecăm”, a susţinut Ghinea.

Ministrul a precizat că USR PLUS are mai multe angajamente de guvernare, unele dintre acestea deja realizate.

"Avem foarte multe proiecte începute, avem 40 de angajamente de guvernare USR PLUS, în care unele le avem îndeplinite, vă dau doar un exemplu, cu lista de medicamente esenţiale pe care Ioana Mihăilă a făcut-o luna asta. Vă dau exemple de proiecte USR PLUS care sunt deja bugetate şi sunt în curs de implementare, vă dau exemplu, programul de împădurire, avem 700 milioane de euro pentru păduri noi pe 45.000 de hectare, avem bani în PNRR. Am spus că o să avem un miliard de euro pentru spitale, avem 2,2 miliarde de euro în PNRR. Nu sunt spitalele făcute, doar că avem bugetul făcut, avem ţinta agreată de Comisia Europeană şi avem calendarul de implementare. Acestea sunt proiectele noastre pe care le-am agreat cu PNL când am negociat calendarul de guvernare şi pe care vrem să le terminăm, dar nici să stăm să luăm toată ziua bobârnace nu este acceptabil”, a subliniat Cristian Ghinea.

Ghinea a adăugat că Guvernul nu este în pericol să cadă, dar că nu reuşeşte să facă reformele aşa cum îşi doreşte USR PLUS.

"Guvernul nu este în pericol să cadă, vorbim de un Guvern care nu reuşeşte să facă reformele aşa cum le-am vrea noi, cei de la USR PLUS, reforme agreate în programul de guvernare. De ce nu reusşeşte? Pentru că toată lumea aşteaptă să termine jocul muzical de la PNL din Congres”, a declarat ministrul.

Cristian Ghinea a declarat, de asemenea, că în 28 august va exista, la nivelul USR PLUS, o şedinţă în care va avea loc o primă discuţie despre viitorul formaţiunii la guvernare.

"În 28 august vom avea un comitet în care colegii noştri din ţară vor veni şi vom avea o discuţie pe un raport cu ce s-a întâmplat de când suntem la guvernare. Nu se va lua atunci o decizie, dar vom avea o primă discuţie de ce vom face mai departe. Dacă e după mine, va trebui la şase luni să spunem partidului asta am reuşit să facem, asta nu am reuşit, mai stăm, nu mai stăm, preferinţa mea ar fi să mai stăm cât putem încă să livrăm”, a conchis Ghinea.