Cristian Ghinea îl somează pe ministrul Marcel Boloş să publice imediat aşa-zisele „anexe secrete” din PNRR

Potrivit comunicatului de presă al USR, ministrul Marcel Boloş a declarat ,miercuri, că partea de corespondenţă dintre Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi ministerele de linie, respectiv observaţiile Comisiei Europene este „în acest moment secret de serviciu”, dar că ea poate fi desecretizată dacă Parlamentul consideră. Acelaşi ministru a recunoscut că PNRR se află pe pagina MIPE, dar a susţinut că „sunt anumite anexe care nu se află acolo”.

„Nu există nicio anexă nepublicată la PNRR, Marcel Boloş bate câmpii. Dacă există, să o publice imediat. Are toată corespondenţa acolo, toate documentele acolo. Trebuie să fii tare tolomac să crezi că pleacă cineva cu PNRR-ul secret acasă. E foarte logic: dacă Ghinea a decis când era ministru ceva, Boloş care e ministru pe acelaşi portofoliu poate decide invers. Nu există nici o anexă secretă, dar, dacă el crede că are aşa ceva, să o publice AZI! Corespondenţa cu Comisia Europeană nu este publică prin natura ei, aşa a fost mereu şi aşa este şi azi. Am reglementat atunci circuitul oficial al hârtiilor care nu erau oricum publice, la cererea Comisiei Europene, care era siderată de cum interpreta PSD comentariile sale”,a declarat Cristian Ghinea, confomr sursei citate.

Fostul ministru USR al Investiţiilor şi Proiectelor Europene îi cere lui Marcel Boloş să publice şi comentariile Comisiei Europene la pdf-ul electoral din decembrie 2020 trimis de Marcel Boloş şi la penibilităţile incluse de el pe tema irigaţiilor.

„Şi dacă tot l-a apucat transparenţa, îl somez să publice răspunsurile Comisiei de ACUM privind cererile de «optimizare» a PNRR. Îl mai somez să publice infograma MAE legată de întâlnirea sa cu Margrethe Vestager. A zis că pleacă la Bruxelles să schimbe PNRR la pensii speciale, să vedem ce a reuşit. Dacă nu o publică Boloş, o poate publica Ciolacu - infogramele de după întâlnirile miniştrilor cu Comisia ajung şi la şefii Parlamentului. Marcel Boloş nu are nevoie de decizie a Parlamentului pentru a publica TOT, o poate face imediat şi îl somez să o facă. De altfel, a primit ieri o cerere pe legea 544 să publice şi comentariile Comisiei pe Programele Operaţionale. Marcele, nu te ascunde după fustele Parlamentului, publică TOT imediat”, a completat Ghinea.

Ministrul Investiţiiilor şi Proiectelor Europene Marcel Boloş a afirmat, referitor la corespondenţa cu reprezentanţii Comisiei Europene privind Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, că este secret de serviciu, însă dacă Parlamentul sau Guvernul va solicita o desecretizare, atunci instituţia se va conforma. El a adăugat că anumite anexe din PNRR nu se află pe site-ul MIPE şi nu cunoaşte considerentele de ce nu sunt afişate acolo, chiar dacă PNRR apare pe portalul online al instituţiei.