Cristian Ghinea (USR): Încă un pic şi se împlineşte 1 an de când trebuia să fie în vigoare legea salarizării unitare

”Legea salarizării nu a apărut acum în PNRR, e acolo din 2021. Boloş a fost ministrul coordonator al PNRR, iar de aproape 1 an e ministru de Finanţe. Iar el începe să descopere acum că PNRR este şi un program de reforme economice pentru ţară”, afirmă Ghinea.

”Marcele, termenul din PNRR pentru adoptarea legii salarizării, chiar şi după ce l-aţi renegociat voi, a fost tot iunie 2023. Mai sunt 2 luni şi se împlineşte 1 an de când trebuia să fie în vigoare. Iar angajamentul tău e apă de ploaie pentru că şef-tu, Ciolacu, a spus că e an electoral şi el nu face reforme, că pierde voturi”, mai spune Cristian Ghinea.

El arată într-o postare că ”specialiştii PSD PNL încă mai citesc PNRR şi se minunează ce chestii interesante găsesc acolo”. ”Astăzi, faza pe salarizarea bugetarilor După aproape 1 an de când trebuia să fie în vigoare, Boloş află că soluţia pentru sustenabilitatea cheltuielilor cu salariile bugetarilor se află în PNRR. E vorba de legea salarizării unitare. Declaraţiile comasaţilor despre măsuri economice de reducere a cheltuielilor au devenit în ultima perioadă mai degrabă surse de meme-uri pe reţelele de social media. N-ai cum să-l mai iei în serios pe Boloş care constată, plin de importanţă ministerială, că nivelul cheltuielilor cu salariile bugetare creşte necontrolat. Adică după mai bine de jumătate de an după ce am avertizat că măsurile de reformă în administraţia publică anunţate de Ciolacu, cele de reducere a 200 de mii de posturi vacante nu vor avea niciun impact financiar şi că e doar PR politic şi electoral”, scrie Ghinea.

El precizează că ”nu doar că numărul angajaţilor la stat nu a scăzut, ci a crescut cu aproape 14.000”.

”Mai constată acest conţopist cu două doctorate în domeniul economic, proptit de Hellvig în poziţii de ministru, că în PNRR există şi o soluţie:“Păi tocmai ce avem o lege a salarizării unice la care, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, avem angajamentul de a o duce la bun sfârşit. Şi această lege a salarizării unice ar trebui să rezolve şi problema de sustenabilitate a cheltuielilor de acest fel", a precizat Boloş, la Digi24. Bravo, Sherlock!”, afirmă Cristian Ghinea.

”Pe 9 iunie, la alegerile locale şi europarlamentare, avem prima şansă de a scăpa de aceşti impostori şi păcălici care au ca unic interes - buzunarul lor - şi să ne reapucăm să modernizăm România”, precizează Ghinea.