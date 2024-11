Cristian Popescu Piedone: Am venit la Giurgiu pentru a resuscita PSD, am acceptat această provocare ca şi infanterist

"Ce se întâmplă în organizaţia PSD Giurgiu s-a văzut la ultimele alegeri locale, eu am venit aici să resuscitez PSD Giurgiu cu voinţa sau nu a organizaţiei PSD Giurgiu! Eu am o misiune de îndeplinit pentru partid şi pentru cetăţenii beneficiari ai acestei misiuni a mele, de a resuscita judeţul Giurgiu! (...) Am venit să fac unitate, aveţi un pod al Prieteniei vreau să fim prieteni!', a declarat Cristian Popescu Piedone, vineri, într-o conferinţă de presă.



El spune că a promovat întotdeauna proiectele bune pentru comunitate indiferent din partea cărui partid au venit.



La conferinţa de presă a participat şi candidatul organizaţiei judeţene a PSD Giurgiu la Camera Deputaţilor, Andrei Pinţur, care a spus că a creat investiţii şi locuri de muncă în judeţ.



"De aproximativ cinci ani de zile am făcut în judeţul Giurgiu nişte investiţii şi locuri de muncă, discutăm astăzi de aproximativ 150 de locuri de muncă create în oraşul Mihăileşti şi nu numai, avem şi o reţea de magazine în toată ţara, evident şi în judeţul Giurgiu!(...) Referitor la cheia de succes, la implicare la o afacere, i-aş sfătui pe toţi tinerii să înveţe foarte mult!(...) Ceea ce m-a determinat pe mine să intru în politică este un singur lucru, acela că este pentru prima dată în istoria României când avem un candidat la prezidenţiale care a pus mai presus de orice, mediul privat! Pentru mine a fost un factor determinant momentul în care am văzut că Marcel Ciolacu a ieşit pe posturi şi a promovat companiile româneşti, produsele tradiţionale româneşti şi investitorii români', a declarat Andrei Pinţur.



În final, Cristian Popescu Piedone a declarat că în 32 de ani de activitate politică a rămas lângă oameni şi a ales judeţul Giurgiu pentru că îi plac provocările.



"Puteam să fiu deputat în cel puţin trei judeţe, inclusiv municipiul Bucureşti(...) Sunt un tip foarte disciplinat, consider că la ora actuală evoluţia mea a ajuns la apogeul maxim(...) Atunci când am fost acuzat că, datorită mie, Gabriela Firea nu a ieşit primarul general cum aş fi fost eu, ce găină opărită să mă retrag în timpul campaniei când deja eram trecut pe buletinul de vot!? Mi-aş fi bătut eu joc de mine dacă m-aş fi retras şi de aceea nu am ales Bucureşti! Am acceptat această provocare, la Giurgiu, ca şi infanterist, un examen al meu, probabil ultimul de acest gen într-o campanie electorală de acest gen în care am vrut să văd nu neapărat partidul, eu mi-am clădit un brand! Oamenii dacă votează Piedone, îl votează pe Piedone! Singura promisiune a lui Piedone a fost că nu o să dezamăgească niciodată, asta este şi singura promisiune pe care o fac şi întregului judeţ Giurgiu, că nu am să dezamăgesc!', a încheiat Cristian Popescu Piedone.



Lista candidaţilor PSD la Camera Deputaţilor în Giurgiu este deschisă de preşedintele organizaţiei judeţene a PSD, deputatul Marian Mina, fiind urmat de Andrei Pinţur, iar la Senat pe primul loc din partea organizaţiei PSD Giurgiu candidează Cristian Popescu Piedone, urmat de Cristina Elena Dinu, actual deputat PSD.

