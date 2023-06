Cristian Popescu Piedone, la ieşirea din penitenciar: Cu siguranţă mă întorc la Primărie

Cristian Popescu Piedone a fost întrebat la ieşirea din Penitenciar dacă se întoarce la primăria Sectorului 5. ”Cu siguranţă, da, dacă nu au făcut alegeri, ce să fac? Scaunul e liber, trebuie să mă întorc”.

El a spus despre anul petrecut în spatele gratiilor că ”ar fi vrut să spună că dacă ştia că e aşa bine la puşcărie ar fi venit mai de mult. ”Ferească Dumnezeu!”, a adăugat el.

”Pierdusem speranţa, dar nu pierdusem speranţa în Dumnezeu. Am spus Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, la ultimul meu cuvânt, că mai sus de această treaptă a justiţiei din România nu există decât Dumnezeu”.

”La Dumnezeu m-am rugat să audă rugile mele, a deschide ochii judecătorilor, dacă sunt judecători drepţi, pentru că, până la Înalta Curte, nu am avut parte decât de acele culoare despre care vorbiţi (..) de acele comenzi, de acei scheleţi în dulap ai unor procurori şi judecători. (..) Există o speranţă în România pentru dreptate”, a afirmat el.

”În 30 de ani de administraţie, să îmi zică mie orice politician din România, din lume, că e fată mare. Nu, nu există, fiecare cu păcatele lui, eu am vrut de la început să răspund pentru păcatele mele, din păcate am răspuns pentru altcineva. Puterea exemplului pentru cine, dat de cine? De cei 3.600 de primari ai României, cu primul primar al ţării, astăzi preşedinte, care a semnat la fel ca şi mine şi nu a răspuns şi nu răspunde. Pe 1 ianuarie i-am cerut graţierea lui, nu mie”, a mai afirmat el.

El a continuat: ”Să nu mă întrebaţi, veţi cere despăgubiri mprale. Nu, nu voi cere, şi aşa statul este aşa cum e, ator, mai vin şi eu să îi cer ce? Voi câştiga, nu am nevoie. Voi fi repus în funcţie, îmi voi duce sectorul până la capăt, mă voi gândi ce am de făcut în viitorul meu”, a mai spus el.

Despre condiţiile din închisoare, Piedone a spus că ”nu vrea să ajungă nimeni aici, dar sunt cu bun simţ, dacă ai bun simţ, eşti respectat, dacă respecţi iar dacă te comporţi ca atare şi instituţia te respectă”. ”Am ieşit la muncă, am muncit fără probleme, am cosit, le-am făcut pe toate. Nu am stat, cum zic alţii, mi-am luat recompense, m-am dus la cursuri, dar ce cursuri nu am făcut, pe domeniul meu, pe horticultură, trebuia să îi învăţ pe oamenii ăştia să planteze nişţe plante”, a mai spus el.

Cristian Popescu Piedone le-a transmis un mesaj şi rudelor celor morţi la Colectiv, afirmând că ”le-a spus că dacă copiii lui erau acolo în acea seară şi mureau susţinea în continuare că este nevinovat”, dar că le înţelege furia.

El le-a transmis un mesaj şi colegilor săi de la Primăria sectorului 5, care ”au stat bine mersi şi s-au gândit că Piedone o muritu”: ”Piedone n-o muritu, doar puţin s-o odihnitu”, a spus primarul.

”Vreau să le spun să plece liniştiţi, iar şi-au bătut joc de bani, iar au făcut achiziţii şi o să avem seriale în continuare”, a mai afirmat Piedone la poarta penitenciarului.