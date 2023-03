Cristian Preda este propunerea USR pentru şefia Autorităţii Electorale Permanente

„USR a depus astăzi dosarul de candidatură a domnului Cristian Preda, candidatură care să facă din AEP o instituţie democratică, aşa cum trebuie să fie instituţia care garantează alegerile într-o ţară europeană. PSD şi PNL îşi împart România ca pe o pradă, zi de zi. În cazul AEP, sub presiunea opiniei publice şi a USR, au făcut un pas înapoi şi fostul secretar general al Guvernului Dăncilă nu a fost instalat la conducerea acestei instituţii atât de importante. Fac un apel la toate forţele democratice din Parlament, care înţeleg importanţa acestei instituţii şi a unor alegeri asupra cărora să nu planeze niciun fel de suspiciune, să-l susţină pe Cristian Preda pentru funcţia de preşedinte al AEP”, a anun'at Ionuţ Moşteanu, purtătorul de cuvânt al USR, conform unui comunicat de presă al partidului.

Cristian Preda este autorul mai multor lucrări în materia legislaţiei electorale şi de peste 20 de ani predă studenţilor cursuri despre sistemele electorale, incluzând alegerile organizate în România din 1831 până în prezent. A participat la 15 misiuni electorale pe trei continente şi a condus patru misiuni de observare electorală ale Uniunii Europene în ţări aflate în criză - Coasta de Fildeş (2010), Guineea (2013), Sri Lanka (2015) şi Madagascar (2018).

„Aşa cum am precizat şi în scrisoarea de intenţie depusă la dosarul de candidatură, consider că trebuie luate 16 măsuri la nivelul AEP, începând cu amenajarea, clară şi previzibilă, cu mult timp înainte, a anului electoral 2024, cel mai complex an electoral cunoscut de România. De la 1831 până astăzi, nu am avut niciodată patru alegeri în acelaşi an şi de aceea trebuie să ştim din vreme ce trebuie făcut pentru a organiza în condiţii excelente acestea alegeri. Un alt obiectiv se referă la monitorizarea finanţării activităţii partidelor. Este o responsabilitate foarte mare încredinţată AEP şi cred că trebuie o monitorizare atentă pentru a răspunde interesului public sau, mai precis, dreptului la informare a cetăţenilor. Dacă voi fi susţinut pentru funcţia de preşedinte al AEP, nu voi ezita să suspend, în condiţiile legale, finanţarea pentru partidele care încalcă dreptul la informare al cetăţenilor”, a preciat Cristian Preda.

Conform sursei citate, printre obiectivele lui Cristian Preda, în cazul validării la şefia AEP, se mai numără:

- Îmbunătăţirea semnificativă a Registrului Electoral, în condiţiile în care o comparaţie între datele ultimului recensământ şi datele Registrului Electoral arată că riscăm să avem pe listele electorale mai multe persoane decât cetăţenii înregistraţi la recensământ.

- Organizarea unor secţii noi de vot, mai ales în străinătate, pentru a putea include în procesul electoral orice cetăţean român, indiferent de domiciliu.

- Gestionarea cu responsabilitate a resurselor AEP, inclusiv resursele umane, cu organizarea în condiţii de neutralitate deplină a recrutării şi promovării personalului de specialitate, pentru ca AEP să fie o instituţie pusă exclusiv în slujba interesului public, nu a unuia de partid.

USR mai spune că „AEP, instituţie cheie pentru buna desfăşurare a alegerilor şi pentru tot ce înseamnă controlul finanţării partidelor politice, nu trebuie să fie sub papucul PSD, partid care a arătat de-a lungul anilor că nu dă doi bani pe democraţie”.