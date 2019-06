Criza degenerează la Chișinău. Mascații au descins la polițiștii care susțin guvernul Maia Sandu

Șeful direcției a șasea din Inspectoratul Național de Investigație (INI) de la Chișinău, Anatolie Macovei, împreună cu o parte din angajați au anunțat marți seară că susțin Guvernul Maia Sandu. Miercuri, la birourile lor au descins mascații.

Unul dintre angajați a vorbit cu presa prin fereastră. Acesta a spus că toți care și-au manifestat suținerea pentru nou Guvern au fost suspendați din funcție. Surse din poliție au confirmat pentru AGORA.md că ordinul într-adevăr a fost semnat de Alexandru Pînzari, șeful IGP, demis din funcție de guvernul Maia Sandu.

„Ne-au blocat ca pe niște teroriști. M-au forțat să dau explicații și am refuzat, am spus că nu mă conformez ordinelor dvs, că am ministrul meu și IGP-ul meu. S-a mai încercat ceva, dar am tărie de caracter”, a spus unul dintre polițiști.

La sediul direcției au ajuns Alexandru Pânzari, dar și Andrei Năstase, ministrul de Interne care a semnat demiterea lui Pânzari. La un moment dat, aceștia au sărit la bătaie unul la altul, notează Agora.md.

Năstase: Ai fost demis din funcția de inspector.

Pînzari: Actul normativ?

Năstase: Te somez să te supui unei hotărâri de guvern emise în conformitate cu constituția. Absolut orice vei face împotriva constituției va fi folosit împotriva dumitale.

Pânzari: Atunci s-o folosească. Angajații au fost suspendați din funcție de către șeful IGP.

Năstase: Șeful e Gheorghe Bălan.

Pînzari: Asta e părerea dvs.

Năstase: Acest individ va ajunge la pușcărie. Nu intervin mai mult din simplu motiv că se urmărește escaladarea situației, inclusiv reținerea mea și dlui Gheorghe Balan.

Plahotniuc nu cedează puterea. Avertismentul Maiei Sandu

Premierul guvernului controlat de democrați, Pavel Filip a anunțat marți că refuză să predea puterea noului executiv, pe care nu îl consideră legitim.

„Nimeni nu se ține de funcții. Cu toții suntem gata să părăsim fotoliile în care ne aflăm, dar Guvernul trebuie transmis unui alt Guvern care este legitim”, a spus Pavel Filip.

Președinta Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, care a fost numită sâmbătă de Parlament în funcția de premier, a declarat la rândul ei că toată lumea trebuie să înțeleagă că procesul de schimbare a puterii este ireversibil.

”Da, poate să încerce să facă violențe, asta ar fi foarte grav și consecințele pentru ei ar fi foarte grave”, a declarat Maia Sandu în platoul emisiunii „Politica Nataliei Morari” de la TV8, transmite IPN.

