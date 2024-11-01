Cseke Attila: Mai trebuie lăsat din orgolii pentru a se putea forma un guvern

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'După câte rețin eu, cred că rețin bine, UDMR are cam vreo 6% în Parlament. Deci noi singuri nu putem forma guvern. Nici nu ne propunem acest lucru. Important este că matematic pentru învestirea unui guvern, dacă nu vrem, și cele patru partide și-au asumat că nu vor să apeleze la voturile celor de la AUR, atunci matematic este foarte clar că trebuie găsită o formulă în interiorul acestor patru grupuri parlamentare. Majoritatea nu poate veni din altă parte. Și este responsabilitatea acestor partide', a spus Cseke Attila atunci când a fost întrebat, într-o conferință de presă, când va avea România un guvern cu puteri depline.

El a adăugat că UDMR a oferit mai multe soluții, cum ar fi un guvern de tranziție.

'Este responsabilitatea tuturor să se găsească o formulă. Mai trebuie lăsat din orgolii. Noi nu avem orgolii, avem și un procent mai mic în Parlament. Noi nu avem niciun fel de orgolii. Vrem să se învestească cât mai rapid un guvern. De trei luni și jumătate avem guvern interimar și nu este normal', a spus Cseke Attila.

Acesta a punctat că ar trebui mai puține declarații contondente.

'Dumneavoastră nu vedeți că în fiecare zi unii din partide vorbesc despre celelalte partide? (...). Adică, dacă vrem să găsim soluții de compromis, atunci cred că ar trebui mai puține declarații contondente (...). Pentru că declarațiile contondente nu duc la un compromis sau la posibilitatea de a ajunge la un compromis. Este clar acest lucru', a conchis Cseke Attila.

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a participat, vineri, la Blaj, la inaugurarea creșei cu numărul 103 prin programul guvernamental de construire creșe 'Sfânta Ana'.