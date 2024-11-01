Homepage » Actual

Cseke Attila: Mai trebuie lăsat din orgolii pentru a se putea forma un guvern

| 14 aug, 17:39

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a declarat, vineri, la Blaj, că 'mai trebuie lăsat din orgolii' și 'mai puține declarații contondente' pentru a se ajunge la o soluție în vederea învestirii unui nou guvern.

 

'După câte rețin eu, cred că rețin bine, UDMR are cam vreo 6% în Parlament. Deci noi singuri nu putem forma guvern. Nici nu ne propunem acest lucru. Important este că matematic pentru învestirea unui guvern, dacă nu vrem, și cele patru partide și-au asumat că nu vor să apeleze la voturile celor de la AUR, atunci matematic este foarte clar că trebuie găsită o formulă în interiorul acestor patru grupuri parlamentare. Majoritatea nu poate veni din altă parte. Și este responsabilitatea acestor partide', a spus Cseke Attila atunci când a fost întrebat, într-o conferință de presă, când va avea România un guvern cu puteri depline.
El a adăugat că UDMR a oferit mai multe soluții, cum ar fi un guvern de tranziție.
'Este responsabilitatea tuturor să se găsească o formulă. Mai trebuie lăsat din orgolii. Noi nu avem orgolii, avem și un procent mai mic în Parlament. Noi nu avem niciun fel de orgolii. Vrem să se învestească cât mai rapid un guvern. De trei luni și jumătate avem guvern interimar și nu este normal', a spus Cseke Attila.
Acesta a punctat că ar trebui mai puține declarații contondente.
'Dumneavoastră nu vedeți că în fiecare zi unii din partide vorbesc despre celelalte partide? (...). Adică, dacă vrem să găsim soluții de compromis, atunci cred că ar trebui mai puține declarații contondente (...). Pentru că declarațiile contondente nu duc la un compromis sau la posibilitatea de a ajunge la un compromis. Este clar acest lucru', a conchis Cseke Attila.
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a participat, vineri, la Blaj, la inaugurarea creșei cu numărul 103 prin programul guvernamental de construire creșe 'Sfânta Ana'.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Darău

Darău: Ministerul Economiei se reorganizează, dar nu vor fi dați afară oameni; posturile de conducere se reduc

14 aug, 17:45
Citeşte mai departe
Fritz

Fritz prezintă bilanţul miniştrilor USR de când PSD nu mai e la guvernare: Miniştrii USR au livrat chiar şi cu mâini legate”

14 aug, 17:50
Citeşte mai departe
Alexandru Muraru

Alexandru Muraru (PNL): Liderii PSD încearcă să amâne revolta propriului partid

14 aug, 17:48
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Predicţii Oscar 2027 - „Fjord”, de Cristian Mungiu, ar putea primi nominalizări la cinci categorii

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Bolojan
Bolojan, după acuzațiile lui Alexandru Rogobete: În ședința de guvern nu a ajuns un material de deblocare a posturilor
MApN:
MApN: România, Bulgaria și Turcia extind misiunile de combatere a minelor marine din Marea Neagră
sorin grindeanu
Sorin Grindeanu, despre alegerile anticipate: E un scenariu pe care nu pot să-l exclud niciodată
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor, despre consultările de la Cotroceni: A fost o atmosferă bună, zen, dacă se poate spune așa
Siegfried Mureşan
Siegfried Mureşan: PSD trebuie să renunţe, în ultimul ceas, la jocul electoral pe tema Legii salarizării
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Ilie Bolojan își atacă propriii colegi din PNL, invocând greaua moștenire: 'Politici de personal care nu au promovat competența și rezultatele'
h
Dezvăluiri despre ce se întâmpla cu prizonierii ucraineni înainte de a fi repatriați din Rusia: ar fi supuși unui proces de „îngrășare”. „Toți cei implicați în negocieri știu”
h
Rarisim pentru Bolojan: A aprobat o creștere a cheltuielilor de natură salarială / Combinația de factori care l-a convins pe premier
economica.net
feminis.ro
h
Predicţii Oscar 2027 - „Fjord”, de Cristian Mungiu, ar putea primi nominalizări la cinci categorii
h
Rochia de mireasă a lui Taylor Swift pune în alertă industria modei nupţiale
h
Patrick, fiul lui Cristi Borcea, monitorizat electronic după ce a intrat în locuința fostei iubite și ar fi agresat-o
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ