Cseke Attila: Ministerul Dezvoltării alocă peste 177,7 milioane de lei pentru noi investiții în termoficare

| 18 sep, 22:41

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a semnat, joi, șase noi contracte de finanțare pentru modernizarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică din municipiile Brașov, București și Oradea.

 

Valoarea totală a finanțării este de 177.749.011,96 de lei, suma fiind asigurată din bugetul Ministerului Dezvoltării, prin Programul Termoficare, a informat MDLPA.
Astfel, pentru municipiul București se vor aloca 42.539.057,08 lei pentru modernizarea magistralei de termoficare II Vest între căminele PV2 - CM20.
Totodată, în Brașov se va aloca suma de 54.862.558,84 de lei pentru reabilitarea unei părți din rețeaua de transport și distribuție a energiei termice din zona Florilor.
În Oradea au fost aprobate patru obiective de investiții, în valoare totală de 80.392.396,04 lei, care vizează reabilitarea rețelelor de transport și distribuție a energiei termice aferente punctelor termice 108, 209, 210, 215, 521, 523 și 868, modernizarea Magistralei M1 - DN 600 (pe str. Podului și intersecției bd Dacia, str. Transilvaniei) și a bretelei de legătură pe străzile Eroului Necunoscut, Păcii și Rozmarinului, precum și realizarea unei centrale termice geotermale în incinta obiectivului Grădina Termală Ioșia.
'Pe lângă îndeplinirea obiectivelor de mediu, finanțarea acestor investiții în infrastructura de termoficare asigură creșterea calității vieții cetățenilor. Livrăm dezvoltare localităților și comunităților locale și în perioada financiară prin care traversăm', a declarat ministrul Cseke Attila.
În prezent, în cadrul Programului Termoficare sunt finanțate multianual 24 obiective de investiții pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților, cu o valoare totală de 2.675.629.613 lei, din care 2.052.430.261,05 lei reprezintă suma alocată din bugetul MDLPA.

 

