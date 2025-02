Cum să îți protejezi roțile și să îți menții mașina în formă

O întreținere corespunzătoare nu înseamnă doar să curățați jantele când mergeți la spălătorie și să verificați dacă anvelopele sunt umflate corespunzător. Trebuie să țineți cont și de alți factori pentru a avea un set de roți întreținute și care vă vor putea servi un timp mai lung decât dacă le veți neglija. Acestea sunt câteva sfaturi care vă vor ajuta să vă protejezi roțile și să mențineți o stare generală bună a vehiculului dumneavoastră.

Desigur, primul pas este să verificați în mod regulat presiunea în anvelope. Trebuie să știți că multe mașini au deja sisteme de măsurare instalate de fabrică pe vehicule. Acestea sunt de două tipuri. Unul măsoară diferența de circumferință din timpul rulării și vă va indica printr-un martor luminos la bord dacă una dintre roți este prea umflată sau a pierdut presiune comparativ cu celelalte. Dar nu vă va spune nici care. Alte vehicule au senzori montați pe fiecare jantă și, prin urmare, veți putea fi avertizat rapid că una dintre roți pierde presiune.

În cazul în care nici una dintre aceste două variante nu se aplică vehiculului dumneavoastră, nu vă rămâne decât să achiziționați un manometru și să verificați cel puțin săptămânal dacă este totul în regulă. Atenție, însă, verificarea se face înainte de plecare, când roțile sunt reci. Pneurile prea umflate, de asemenea, pot fi o problemă cel puțin la fel de serioasă precum cele care nu au suficientă presiune. Iar creșterea presiunii poate fi cauzată de faptul că atunci când ați echipat jantele cu pneuri temperatura mediului ambiant era de 10-15 grade Celsius, iar la 30-40 de grade deja nu mai putem vorbi despre aceleași valori inițiale din cauza fenomenului de dilatare a aerului.

Dacă aveți toate cele patru roți cu aceleași dimensiuni pe diametrul jantei, lățimea anvelopei și raportul de aspect (înălțimea talonului), puteți și trebuie să vă rotiți anvelopele la fiecare schimbare de sezon. În cazul celor care au pneuri all-season, această operațiune poate fi făcută și în parcare cu ajutorul unui cric și a unei chei de roți. Permutarea roților se face o dată la 10.000 de kilometri și poate fi făcută în mai multe feluri. Cea mai simplu de urmărit și aplicat este metoda X și II. Adică, o dată se schimbă roțile în X iar a doua oară în paralele. Astfel, în cazul X, roțile se permută pe diagonalele mașinii iar în cazul II cele din față ajung pe aceeași parte dar pe puntea spate.

Reglajul unghiurilor suspensiilor este deseori ignorat până când ajunge să fie prea târziu iar anvelopele deja nu mai sunt bune de utilizat. Și aici trebuie să țineți cont de câteva aspecte. Indiferent dacă aveți sau nu anvelope all-season, trebuie să faceți această operațiune o dată la 10.000 de kilometri. Uneori este suficientă o simplă verificare. De foarte multe ori această operațiune este cunoscută sub denumirea de „unghiurile direcției” pentru că la majoritatea mașinilor cu tracțiune pe axa față se reglează doar acelea.

La multe mașini moderne, în special la cele cu tracțiune integrală sau propulsie, sau la vehiculele cu suspensii independente pe ambele puțin, se reglează și unghiurile axei spate, și este bine să le verificați și să le țineți sub control. Altfel, vă veți trezi cu un consum mai mare de carburant și cu probleme la ținuta de drum a mașinii. Dacă vă deplasați pe autostradă și constatați că mașina are probleme în a menține o traiectorie rectilinie, deja vă puteți pune semne de întrebare. Unghiurile suspensiilor se pot deregla de la șocuri, cum ar fi cele provocate de gropi și denivelări, în special cele cu margini ascuțite (șine de tramvai, capace de canal mai ridicate decât asfaltul, urcări pe borduri, etc).

Evitați sau abordați corespunzător gropile și bordurile. Acestea pot dăuna atât anvelopelor cât și suspensiilor mașinii. O simplă lovitură poate duce la distrugerea unui pneu. Astfel, pot apărea gâlme pe flancurile anvelopelor și sunt semn că o parte din structura de rezistență care le compun a fost afectată. Este, poate, una dintre cele mai grave defecțiuni ale unei anvelope și nu poate fi remediată. Trebuie înlocuită urgent deoarece în orice moment poate duce la o pierdere bruscă a presiunii, ceea ce va afecta traiectoria mașinii. În cazul în care veți păți așa ceva, nu acționați puternic pedala de frână. Încercați să reduceți pe cât posibil din motor și să vă apropiați de marginea din dreapta a carosabilului. Dacă veți apăsa puternic frâna, diferențele mari de aderență dintre roți vă vor putea destabiliza mașina înainte ca ESP-ul să mai poată interveni.

Chiar dacă pare bizar, curățarea roților are mai multe aspecte benefice. Pe lângă faptul că jantele vor fi mai sclipitoare și mai frumoase mai mult timp, nici nu vor face depuneri de la plăcuțele de frână. În plus, odată cu spălarea roților, veți putea îndepărta și eventualele reziduuri de produse petroliere care pot dăuna materialului din care este făcută anvelopa. Cauciucul natural este unul dintre componentele de bază ale unui pneu, iar acesta suferă modificări de structură chimică atunci când este pus în contact cu produse petroliere cum ar fi benzina, motorina sau uleiul. Dacă, în general, nu este niciun pericol să treceți cu roțile peste o pată de ulei sau carburanți de pe șosea, în cazul în care această pată este foarte aproape de locul de parcare și urmează să opriți, în câteva ore deja apar primele efecte. În timpul curățării, evitați substanțele dure și materialele abrazive. În mod normal este suficientă o soluție dedicată de spălare a jantelor, un burete, și un aparat de spălat cu presiune.

Dacă tot spălați roțile, atunci când le ștergeți pentru a nu rămâne urme inestetice de apă, ca niște pete albicioase, inspectați atât jantele cât și anvelopele de orice semne de daune. O jantă ușor îndoită sau un pneu cu un cui înfipt în calea de rulare pot duce la consecințe nedorite. Un alt factor întâlnit în special la jantele din oțel (nu cele din aliaje de aluminiu sau magneziu) este rugina. Aceasta afectează mai rapid marginile jantelor și pot duce la scăpări de presiune. Același fenomen se poate întâmpla și în jurul valvelor de umplere cu aer a pneurilor.

Prin urmare, urmând aceste sfaturi, puteți proteja roțile mașinii și să o mențineți în formă timp îndelungat. Totodată, o conducere corespunzătoare va prelungi de asemenea perioada în care vă veți putea bucura de investiția într-un set de cauciucuri de calitate.

