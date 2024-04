Cum se impozitează pariurile sportive și cazinourile în 2024

Industria de iGaming este una dintre puținele care cresc accelerat an de an, piața globală depășind 100 de miliarde de dolari în acest an. Numeroase state, printre care și România, și-au dat seama că pot beneficia de pe urma gambling-ului și l-au reglementat.