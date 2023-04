Daea: Susţin că aceste cereale din Ucraina trebuie să se ducă pe culoarul de transport şi să nu rămână în ţările limitrofe

El a precizat că banii de la Comisia Europeană prevăzuţi în măsurile de sprijin de urgenţă pentru sectorul cerealelor şi cel al seminţelor oleaginoase ar trebui să ajungă la fermieri în 29 de zile de la momentul aprobării Hotărârii de Guvern, care se află la avizare la ministerele de linie.

"Vreau să-i salut pe toţi fermierii români şi să le spun că ministrul Agriculturii şi Guvernul României sunt alături de problemele pe care le au. De fiecare dată am dat sprijinul necesar şi trebuie să-l dăm şi îl vom da în continuare. Este un moment greu, un moment în care conflictul armat şi zăngănitul armelor de lângă ţara noastră iată că au creat probleme deosebite fermierilor prin acest aflux de cereale care vin în România şi care i-au pus într-o situaţie extrem de grea pe cei care lucrează terenul şi n-au putut să valorifice întreaga producţie sau au putut să o valorifice la preţuri mici din cauza situaţiei din Ucraina. Ucrainenii, fiind în aceste constrângeri momentane, au ieşit cu aceste cereale în ţările învecinate, deşi cerealele respective trebuiau să ajungă doar acolo unde destinaţia le era foarte clară (...) Am avut o discuţie cu fermierii (...) Dumnealor mi-au spus problemele pe care eu le ştiam. Eu le-am transmis foarte clar ce facem în momentul acesta şi am anunţat, şi ei ştiau, dar astăzi le-am explicat pe larg că acele sume care au venit în prima tranşă de la Comisia Europeană se pun în mişcare imediat", a explicat ministrul, potrivit Agerpres.ro.